Porto Venere, Tastee.it celebra le Vele d’Epoca dell'Alto Tirreno con il suo gin ai fiori di begonia

Tastee.it ha partecipato alle Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno – Trofeo Valdettaro, svoltosi dal 14 al 16 maggio alle Grazie di Porto Venere, portando con sé lo spirito innovativo del Ponente Ligure.

Durante la cerimonia di premiazione, l’azienda ha contribuito alla valorizzazione del territorio omaggiando le imbarcazioni che hanno celebrato importanti anniversari con una bottiglia di Be!Gin, il distilled gin ai fiori di begonia: i riconoscimenti sono andati a Crivizza (60 anni), Artica II (70 anni) e Margaret (100 anni). Un gesto simbolico che porta con sé l’augurio di una perenne fioritura, in armonia con il significato del fiore e con lo spirito dell’evento.

Be!Gin nasce da alcol italiano da cereali, selezionato per la sua purezza, e distillato con ginepro nazionale. L’elemento distintivo è l’utilizzo di begonia fresca, infusa entro 24 ore dalla raccolta per preservarne aroma, freschezza e colore naturale; un prodotto apprezzato sia in purezza sia come base per i cocktail.

Guidata da Silvia Parodi e Marco Ravera, Tastee.it ha portato nel Levante ligure la propria esperienza nella coltivazione biologica e nella ricerca sui fiori eduli, sviluppata in collaborazione con il CREA di Sanremo. L’azienda ha così ribadito il proprio impegno nella promozione del Ponente, raccontando un territorio che unisce tradizione agricola, innovazione e sostenibilità.

«Per noi è stato un onore celebrare queste imbarcazioni che custodiscono storie straordinarie», hanno dichiarato Parodi e Ravera. «Donare Be!Gin ha significato condividere un pezzo della nostra terra e augurare a queste barche una lunga vita, sempre in fiore».

Una bottiglia è stata inoltre offerta alla sezione della Spezia della Lega Navale Italiana, come riconoscimento per l'impegno nel trasmettere l'amore per il mare e lo spirito marinaro alle giovani generazioni, oltre che per le sue attività di inclusione. A ritirare il premio è stato il leggendario velista e atleta paralimpico Marco Rossato.

Le foto sono di Marco Trainotti