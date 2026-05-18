VOLLEY / Savigliano si prepara alla sesta stagione nella Serie A3 Maschile

Con ancora in mente le emozioni positive lasciate dalla vittoria nella serie playout contro Terni, è già tempo di pensare alla prossima stagione per il Volley Savigliano.

Dopo alcune settimane utili per ricaricare le batterie e iniziare la pianificazione del 2026/27, il sodalizio biancoblù è felice di annunciare che anche il prossimo anno prenderà parte regolarmente al campionato di Serie A3 Credem Banca.

“Per il sesto anno consecutivo saremo ai nastri di partenza della terza serie nazionale di pallavolo maschile, e non è qualcosa di scontato – spiega il presidente Guido Rosso –. Gli sforzi, economici e gestionali, richiesti a una società per poter partecipare a un campionato così rilevante non sono scontati, e solo grazie al supporto di tanti partner tutto ciò sarà ancora possibile. In particolare, la famiglia biancoblù deve dire un 'grazie' sincero a Monge, Gerbaudo Manti Impermeabili, Curti & Saffirio Ingegneri associati, Banca Crs Savigliano e Pescheria Conte Gianluca. Senza questi main sponsor, e senza il supporto dei tanti altri partner che hanno già dato disponibilità a sostenere il nostro progetto, tutto ciò non sarebbe possibile. In questo senso, non possiamo dimenticare tra i ringraziamenti il Comune di Cavallermaggiore, e in particolare il sindaco Davide Sannazzaro, che ancora una volta ci ospiteranno per le nostre partite casalinghe, perché purtroppo, nonostante le nostre costanti richieste, continua a mancare uno spazio che possa accoglierci nella città di cui portiamo il nome”.

Il Monge-Gerbaudo, quindi, ci sarà, con ambizioni rinnovate e la voglia di portare il nome di Savigliano ancora una volta in giro per lo Stivale.

“La disputa dei playout ci ha costretti a ritardare di quasi un mese la pianificazione della nuova annata, ma ora ci siamo e siamo ampiamente operativi, con il Direttore sportivo Francesco Dutto che, in concerto con la dirigenza, sta lavorando per la costruzione del roster 2026/27. Intanto, posso preannunciare, anche se a tempo debito arriveranno poi anche gli annunci ufficiali, che il punto di partenza sarà rappresentato dalla conferma dello staff tecnico, capace lo scorso anno di portarci a ottenere il traguardo tutt’altro che scontato della salvezza, con un girone di ritorno indimenticabile”, conclude Rosso.