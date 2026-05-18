VOLLEY / Perugia nella leggenda: con la seconda Champions League il cuneese Max Giaccardi firma un’altra impresa europea

Una stagione semplicemente irripetibile. Perugia, per l’occasione sponsorizzata Sir Sicoma Monini, conquista all’Inalpi Arena di Torino la CEV Champions League 2026 e completa un’annata da sogno, impreziosita da quattro trofei: Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, scudetto e ora anche il massimo trofeo continentale.

La formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha dominato ieri (domenica 17 maggio) la finale contro i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawierce, imponendosi con un netto 3-0. Per i Block Devils si tratta del secondo successo consecutivo in Champions League, dopo il trionfo dello scorso anno, e della definitiva consacrazione europea di un gruppo che ha saputo imporsi in Italia e nel mondo.

Dietro ai successi di Perugia c’è ovviamente anche il lavoro quotidiano dello staff tecnico, nel quale continua a ritagliarsi un ruolo importante il cuneese Massimiliano “Max” Giaccardi, assistente allenatore della formazione umbra dal 2023.

Nato il 24 giugno 1974 a Savigliano ma fossanese d’adozione, Giaccardi ha costruito negli anni una carriera internazionale passando da Romania, Piacenza, Cuneo, Grecia, Qatar, Svizzera e infine Perugia. Un percorso ricco di esperienze maturate accanto ad alcune delle realtà più importanti della pallavolo europea.

Dopo gli inizi come assistente alla Bre Banca Lannutti Cuneo, Giaccardi ha proseguito il proprio cammino alla Copra Piacenza, quindi all’Olympiacos Pireo e nella nazionale del Qatar, ampliando il proprio bagaglio tecnico anche con l’esperienza svizzera al LUC Volleyball Team di Losanna.

Cuneo resta però una tappa centrale della sua storia professionale. Nella stagione 2022/23 è tornato nella “sua” città da primo allenatore del Cuneo Volley di A2, vivendo un’esperienza intensa, anche se non semplicissima dal punto di vista professionale.

Dopo quell’annata, conclusa nel marzo 2023 a poche giornate dal termine della regular season, Giaccardi è ripartito da Perugia, contribuendo alla crescita di una squadra diventata oggi il punto di riferimento della pallavolo europea.

Il trionfo di Torino rappresenta così anche il coronamento del percorso del tecnico cuneese, protagonista silenzioso di una stagione che entra di diritto nella storia del volley italiano.