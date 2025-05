Spegne le 20 candeline la rassegna estiva saluzzese che unisce musica, gusto e feste di piazza

L'estate arriva e fa 20 … 20 volte Saluzzo Estate, 20 volte EFFETTO NOTTE che sabato 31 maggio accende con la prima Notte Bianca della Granda, saluzzo e il saluzzese. Arti circensi e mito, gusto e musica, danze: tutto in un’unica notte, tutto a Saluzzo. E dopo? Teatro, musica, grandi Festival, il cinema che incontra le frazioni, divertimento e feste. Ad animare i venerdì sera Freequence, l’aperitivo che non c'era e che da due anni illumina i venerdì sera. Insomma, tanta voglia di fare e di proporre per rendere Saluzzo sempre attrattiva.

Sono ben 86 - numero che ancora cambierà! - le proposte che FAB ha raccolto in alcune settimane di attesa tra Città e Associazioni che ruotano intorno a Saluzzo e che andranno ad arricchire i mesi tra metà maggio e inizio settembre. Da anni la Fondazione Bertoni, in sinergia con il Comune di Saluzzo, svolge un ruolo di coordinamento per la narrazione degli eventi che animeranno la città tra fine maggio e inizio settembre. Saluzzo Estate 2025 è frutto di un lavoro che vede impegnati in molti tra Associazioni e privati – Centro Commerciale Naturale, Fondazione Scuola Apm, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Associazione Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, Associazioni teatrali e musicali – e che racconta una bella comunità in grado di ravvivare la città.

Cosa aspettarsi da Saluzzo Estate 2025?

I prossimi mesi saranno caratterizzati da attività aperte al pubblico e rivolte a tutti, da grandi a piccini. A volte come sottofondo, a volte come grande protagonista, non mancheranno musica & spettacoli: concerti, live music, dj set e cinema.

Il divertimento sarà garantito con serate all’insegna di aperitivi musicali, giochi, laboratori pratici, spettacoli e cinema all’aperto. Il tutto in location diverse e sempre rinnovate. Per gli amanti della cultura saranno poi motivo di interesse mostre, salotti letterari, rassegne teatrali, mercatini, visite guidate.

Ritorna, dopo le date 0, FREEQUENCE, il format ideato dal CCN. Oltre a musica e arte ci sarà spazio per gusti e sapori del territorio, con C’è Fermento 2025, nonché un intero week end per tutti gli appassionati di sport: la 100 Miglia del Monviso che quest’anno sarà ancora nuova e sfidante.

Ritorna poi la collaborazione con ATTRAVERSO FESTIVAL che sbarca a Saluzzo insieme a BORGATE DAL VIVO.

Andiamo con ordine:

Le attività di fine maggio - anteprima dell’estate - si svolgeranno principalmente nei seguenti spazi:

Il Quartiere e la Castiglia con START ARTE CONTEMPORANEA

Poi sarà la volta di SALUZZO ESTATE!

Giugno si aprirà con Effetto Notte, la tradizionale notte bianca saluzzese con locali aperti, shopping, spettacoli e musica diffusa. Quest’anno uno spettacolo aereo da non perdere e una serie di eventi di grande qualità! A seguire si replica con FREEQUENCE, rassegna ideata dal centro Commerciale Naturale che vedrà collaborare i locali saluzzesi nella creazione di una serata dove promuoversi attraverso buona musica e tutta l’ospitalità che caratterizza Saluzzo. Tanti gli eventi della Città Alta con Villa Belvedere a fare da protagonista insieme a Musa.

Luglio sarà il mese dei cinema all’aperto, di vari appuntamenti targati Suoni dalle Terre del Monviso e del grande ritorno del fine settimana sportivo Terres Monviso con la 100 Miglia del Monviso.

Quest’anno nuove proposte teatrali, serate con grandi nomi del panorama nazionale: Massimo Recalcati, Matteo Saudino, Pablo Trinca, Maurizio Lastrico.

Ad agosto Fondazione Scuola Apm - che continua il fortunatissimo percorso della Saluzzo Opera Academy, Associazioni Culturali, Itur e i Musei e le bellissime serate in Città alta continueranno ad essere gli enti e gli spazi che coloreranno Saluzzo ognuno con le proprie tinte, e il proprio saper fare.

Un grazie particolare ai locali aderenti a Effetto Notte. Insieme siamo sicuri di poter offrire una bellissima estate a Saluzzo e al territorio!