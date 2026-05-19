Cometto Walter, videoispezioni e spurghi per interventi rapidi e precisi

Quando una tubazione si intasa, una fossa biologica deve essere pulita o uno scarico non funziona come dovrebbe, è importante intervenire in velocemente; ancora più importante, però, è capire bene dove si trova il problema e da cosa dipende. È proprio questo il lavoro che svolge Cometto Walter, azienda di Cuneo specializzata in spurghi, pulizie tecniche e videoispezioni delle tubazioni.

Uno scarico lento, un cattivo odore, una perdita o un blocco improvviso possono creare disagi in casa, in condominio, in azienda o in cantiere. In questi casi servono persone preparate, mezzi adatti e un intervento fatto con attenzione.

Cometto Walter si occupa di disotturazioni e pulizia delle tubazioni di scarico, pulizia di fosse biologiche, pozzi neri e pozzi perdenti. I rifiuti raccolti vengono poi trasportati presso centri di smaltimento autorizzati, seguendo le procedure corrette: è un lavoro pratico e delicato, che richiede esperienza e precisione.

Accanto agli spurghi, l’azienda offre il servizio di videoispezione delle tubazioni, si tratta di un controllo interno delle condotte, realizzato con piccole telecamere inserite nei tubi. In questo modo è possibile vedere direttamente cosa succede all’interno della tubazione, senza dover rompere muri o pavimenti alla cieca.

La videoispezione permette di individuare ostruzioni, rotture, cedimenti, schiacciamenti o altri problemi che impediscono il corretto passaggio dell’acqua e dei reflui. È utile anche per capire dove passano le tubazioni, a quale profondità si trovano e in che direzione vanno. Con appositi rilevatori si possono trovare chiusini, botole e punti di accesso, rendendo l’intervento più preciso.

Il cliente può seguire l’operazione su un monitor e vedere in tempo reale quello che viene rilevato dalla telecamera. Al termine del lavoro, può ricevere immagini e video in formato digitale, così da avere una documentazione chiara dell’intervento svolto.

Per le tubazioni più grandi viene utilizzato un carro robotizzato, adatto anche a condotte fino a 2 metri di diametro. Per quelle più piccole, da 20 a 200 millimetri, si usano sistemi a spinta. La scelta dello strumento dipende dal tipo di tubazione e dal problema da verificare.

Questo servizio è utile non solo quando c’è un guasto, ma anche per prevenire problemi futuri. Sapere in che condizioni si trova una tubazione permette di intervenire prima che la situazione peggiori. Per le nuove linee di condotta, Cometto Walter rilascia anche un report di collaudo, utile per certificare il controllo effettuato.

L’azienda opera con i propri servizi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, seguendo privati, imprese, condomini e cantieri. La sua forza sta in un approccio concreto: capire il problema, intervenire nel modo giusto e lasciare al cliente una risposta chiara.