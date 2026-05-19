CER-A di Confartigianato Cuneo continua la sua espansione sul territorio cuneese

Prosegue il percorso di espansione di CER-A, la comunità energetica promossa da Confartigianato Cuneo, per mettere a disposizione delle imprese artigiane e del territorio un modello concreto di transizione energetica basato sulla collaborazione e sulla condivisione.

Proprio in questi giorni si è concluso l’iter della sua quattordicesima configurazione sulla cabina primaria Racconigi-Cavallermaggiore. Avranno quindi la possibilità di aderire alla suddetta configurazione imprese e consumatori residenti nella zona e in particolare nei Comuni di Racconigi, Cavallerleone, Cavallermaggiore e Caramagna Piemonte.

Nata per supportare privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica e per promuovere l’autoconsumo collettivo, CER-A sta attualmente registrando un ottimo sviluppo: in totale, sono attivate o in corso di attivazione 68 configurazioni con 31 Mw di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione.

"La nostra Comunità Energetica - dichiara Franco Roagna presidente di CER-A – continua a crescere in modo efficace e costante. Si tratta di un esempio concreto di come le imprese artigiane possano essere protagoniste della transizione energetica. A due anni dalla sua costituzione. CER-A si sta espandendo sul territorio cuneese con un numero sempre maggiore di configurazioni e l’ottima risposta da parte di imprese e famiglie sta confermando la grande utilità di questa iniziativa. Proseguiamo quindi con soddisfazione nel nostro impegno accompagnando le imprese e le comunità locali verso un futuro più sostenibile, ma anche più competitivo e inclusivo".

Per informazioni sull’adesione alla Comunità energetica e sulle opportunità per le imprese e i consumatori è possibile contattare il referente della CER Alessandro Ponzo ai seguenti recapiti: tel. 339.2611767; CER-a@confartcn.com.