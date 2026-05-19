Per la Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi patrimonio record di oltre 80 milioni e nuova filiale a Torino

Sono dati di bilancio decisamente positivi, tra i migliori in assoluto nella ultradecennale storia della banca, quelli che la Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha approvato venerdì 15 maggio davanti ai propri soci (oltre 700 i soci votanti), riuniti presso l’Hotel “La Ruota” di Pianfei per la tradizionale assemblea annuale.

Dal rendiconto dell’esercizio 2025 emerge, in particolare, l’ulteriore rafforzamento del patrimonio netto, mai così alto, giunto a 80,2 milioni a fronte dei 71,5 milioni del 2024 (+8,7 milioni). Sempre confortanti anche le percentuali relative ai coefficienti prudenziali: il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio), il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) e il coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) si attestano tutti al 36,52%, a conferma dell’ottimo andamento della disponibilità patrimoniale della banca, necessaria a far fronte alla copertura dei rischi assunti. Ma è un altro il dato che la direzione evidenzia quale frutto dell’ottimo lavoro svolto sul territorio. Sotto il profilo della redditività, anche il 2025 ha registrato un’ulteriore crescita delle masse amministrate (raccolta e impieghi) passate dai 1.325 milioni di euro del 2024 ai 1.442 milioni del 2025, a riprova del gradimento espresso dalla clientela verso l’offerta commerciale. Prestazioni eccezionali alle quali si è allineato anche l’utile netto, pari a 9,22 milioni di euro. Notevole è anche l’incremento della compagine sociale che al 31 dicembre 2025 ha toccato i 6.455 soci (+289 rispetto a fine 2024).

Uno stato di salute ottimale quello dell’istituto di credito monregalese che trova conferma anche nella prossima apertura della prima filiale nella città di Torino, quindicesima agenzia della Banca. L’assise è stata anche l’occasione per rinnovare le cariche sociali per il triennio 2026-2028: compongono il nuovo Cda Paolo Blangetti (riconfermato alla presidenza nel primo Cda del nuovo mandato), Giovanni Carlevarino (riconfermato vice presidente), Giovanni Salvagno, Lorenzo Tassone, Federica Bagnasco, Elena Sardo e Elena Sevega. Al termine dell’assemblea è stato consegnato un riconoscimento a Domenico Musso, 99 anni, socio della banca dal 1970 e sono state assegnate quattro borse di studio ad altrettanti giovani studenti meritevoli, soci della banca.

Il presidente Paolo Blangetti commenta così lo “sbarco” a Torino: “La nostra Banca corona con la prossima apertura della filiale di Torino, un obiettivo importante e strategico. Il nuovo sportello ci permetterà di soddisfare le crescenti richieste di una presenza diretta dei nostri attuali clienti del Torinese e costituirà un’ulteriore possibilità di sviluppo per il nostro istituto, sperando di poterci far conoscere ed apprezzare anche a Torino”.

Molto soddisfatto per i dati di bilancio il direttore generale, Sergio Bongioanni: “Un bilancio che non può che essere letto con orgoglio. Patrimonializzazione ed utile superiori alle aspettative, ma la maggior soddisfazione arriva da alcune risultanze peculiari e quasi atipiche. Una banca che si espande, che non segmenta la clientela tra più e meno remunerativa, una banca che non vive sul margine commissionale, ma cerca ancora di essere volano per l’economia”.

Analizzando gli altri significativi dati di bilancio, al 31 dicembre 2025 la raccolta totale della banca ha toccato quota 1.032 milioni di euro, con un incremento di 98 milioni di euro sul 2024. La raccolta diretta ha registrato un andamento in crescita, fermandosi a 565 milioni di euro, mentre la raccolta indiretta ammonta a 467 milioni di euro. Gli impieghi verso la clientela si sono attestati, invece, a quota 410 milioni di euro, in crescita 18 milioni rispetto al 2024. In merito alla qualità del credito l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si è attestata al 3,33%, contro il 3,51% del 2024, mentre l’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti netti si attesta allo 1,16% contro l’1,09% del 2024. Il margine d’interesse supera i 17 milioni di euro, quello di intermediazione raggiunge i 23,8 milioni di euro. Anche nel 2025 l’istituto di credito monregalese non ha mancato, in particolare tramite l’attività della propria Fondazione, di essere vicino in modo diretto al territorio, attraverso iniziative di beneficenza e sponsorizzazioni.