ASD Judo Mondovì: tris di medaglie a Cavagnolo

Domenica 17 maggio oltre 600 judoka, appartenenti a 60 società sportive di Piemonte, Lombardia e Liguria, si sono ritrovati al palazzetto dello sport di Cavagnolo (TO) per il “10° trofeo Città di Cavagnolo – Memorial Giovanni Leggio”.

Manifestazione sportiva, organizzata dall’A.S.D. Unisport riservata alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Bambini A e B, Fanciulli.

Tre atleti in rappresentanza dell’ASD Judo Mondovì, preparati ed accompagnati dal Maestro Alessandro Brizio, capaci di esibire sul tatami una crescita, sia tecnica che personale, tale da portare a soddisfacenti risultati.

Rafael Stefani Viale, grazie a vittorie ottenute con atleti, di peso ed altezza maggiori, conquistava la medaglia d’oro. Non da meno sono state le prove di Stefan Chelmus e Adele Gallo, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.

Ricordando gli insegnamenti del Maestro Jigoro Kano, si evince l’importanza dell’educazione fisica che non si limita solo a rendere il corpo sano e forte, ma ha il compito di allenare mentalmente lo spirito per renderlo più forte, per affrontare la competizione più difficile in assoluto: la vita di ogni giorno.