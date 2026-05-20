Consiglio Provinciale Acli a Castelletto di Busca per l'approvazione del bilancio con un intervento formativo sull'Ai

Presso il Circolo Acli Centro Sociale "La Leja" aps, nella frazione Castelletto di Busca, lunedì scorso si è svolto il Consiglio Provinciale delle Acli Cuneesi.

La prima parte dell’incontro, per motivi logistici, si è tenuta presso i locali dell’Ipab Asilo Infantile della frazione, di fronte al Circolo, messo gentilmente a disposizione dal Cda presieduto dal prof. Roberto Fusta e di cui fa parte anche il parroco di Busca e di Castelletto, don Roberto Bruna, Vicario generale della Diocesi di Saluzzo, presente alla prima parte dell’incontro.

Dopo il benvenuto, il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua, ha illustrato alcune recenti iniziative di rilievo, portate avanti dall’associazione, come la richiesta inviata a tutti gli amministratori a livello comunale, provinciale, regionale e governativo, di una semplificazione delle norme per la realizzazione di piccole manifestazioni (per es. quelle organizzate dai Circoli Acli), resa troppo difficoltosa e complessa, in quanto deve rispondere alle medesime norme, valide per le grandi manifestazioni, con migliaia di partecipanti.

Dopo la lettura della preghiera per la pace preparata dal Cantiere cultura delle Acli provinciali cuneesi, ha preso la parola don Roberto Bruna, che ha proposto una breve ma intensa riflessione.

A seguire, un rapido excursus sulle principali attività svolte dalla sede provinciale da gennaio 2026, presentato dalla vice presidente Maria Angela Tallone e l’inizio dell’intervento formativo dal titolo: “Intelligenza Artificiale: opportunità per le Acli”, presentata da Silvio Giubergia, consigliere provinciale Acli Cuneesi, cofondatore dell’azienda “Zerouno Software S.r.l.” di via S. Croce, 34 a Cuneo, che da quasi 20 anni segue le aziende, con un servizio personalizzato, assistenza informatica, software gestionale per la produzione e realizzazione di siti web.

Giubergia, alternandosi con il collaboratore Gabriele Natuzzi, ha spiegato per sommi capi che cos’è l’A.I, come i semplici cittadini la usino già, senza esserne pienamente consapevoli, come invece utilizzarla, anche a vantaggio dei Circoli, per facilitare la realizzazione delle proprie iniziative.

In conclusione, l’invito ad usare l’AI con senso critico, verificando sempre quanto essa ci propone, specie dati, cifre e affermazioni; a proteggere i propri dati e ad evitare di condividere informazioni riservate o sensibili nelle chat AI, anche quelle personali, mantenendo la propria autonomia di pensiero.

Dopo questo apprezzatissimo intervento, si è passati alla presentazione dei dati relativi al Bilancio 2025 dell’associazione Acli e di Sistema, a cura del vice presidente vicario delle Acli provinciali cuneesi, dott. Commercialista Paolo Giordano, che ha illustrato in modo chiaro e preciso le varie voci, sostenendo, con le opportune spiegazioni e motivazioni, le scelte effettuate dall’amministrazione, per portare avanti una macchina complessa come quella delle Acli Cuneesi, che si può a buon diritto definire un’azienda, per numero di dipendenti e servizi erogati, ma che è anche un’associazione e non vuole perdere questa caratteristica fondamentale.

Dopo il breve intervento del Revisore dei Conti, dott. Mario Ferrero, che ha sottolineato come i conti presentati fossero in ordine e aderenti al reale e si è complimentato con l’amministrazione per l’ottima gestione, sono state effettuate le votazioni relative al bilancio consuntivo 2025 e al preventivo 2026, entrambi approvati all’unanimità.

A concludere il pomeriggio, il trasferimento nel vicino Circolo Acli “La Leja” presieduto da Antonella Simondi, consigliera provinciale e nazionale Acli, per un’ottima cena in allegria, alla presenza del direttivo del Circolo, che si è messo a disposizione anche per servire a tavola i convenuti.

Il ringraziamento finale e sentito da parte del presidente provinciale Elio Lingua, è stato condiviso da tutti i presenti, che hanno vissuto un pomeriggio di formazione, di responsabilità e di amicizia, in perfetto stile aclista.

I circoli Acli che desiderano organizzare una serata informativa sull’AI possono segnalarlo in segreteria.