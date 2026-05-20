Al Festival della TV la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani presenta “Il Festival chiama, la Gen Z risponde”

In occasione della nuova edizione del Festival della TV di Dogliani, la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani presenta il progetto “Il Festival chiama, la Gen Z risponde”, un ciclo di incontri, dialoghi, workshop e momenti partecipativi pensato per portare al centro della manifestazione il punto di vista delle nuove generazioni.

L’iniziativa, ideata e promossa dalla Consulta Giovanile del Comune di Dogliani, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto e accessibile, capace di coinvolgere pubblici diversi, dai bambini agli adulti, attraverso linguaggi contemporanei, esperienze dirette e occasioni di confronto intergenerazionale.

Il cuore del progetto sarà il Salotto della Consulta, situato in Via Vittorio Emanuele II, 21, proprio lungo la via che collega le due piazze principali del Festival. Una posizione strategica, attraversata naturalmente dal pubblico della manifestazione, che la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani ha scelto di trasformare in un luogo vivo di incontro, ascolto e partecipazione.

Il ciclo di appuntamenti, intitolato “Dialoghi coraggiosi: il Festival chiama e la Gen Z risponde”, intende dare voce a una generazione che comunica, crea, si informa e costruisce identità attraverso strumenti nuovi. Musica, social media, arte digitale, intelligenza artificiale, divulgazione e linguaggi visivi diventano così il punto di partenza per riflettere su temi trasversali: il talento, la creatività, la pressione della visibilità, il rapporto tra reale e digitale, la costruzione di una presenza pubblica autentica.

Tutti i dialoghi saranno moderati da Matias Gregorio, che accompagnerà gli ospiti e il pubblico in un percorso di confronto pensato per rendere gli incontri dinamici, accessibili e vicini alla sensibilità delle nuove generazioni.

1.Il programma

Venerdì 29 maggio 2026 | ore 21:30 | Palco ala mercato coperto, Piazza Confraternita

Sara Naldi

Il programma si aprirà con un momento musicale affidato a Sara Naldi, giovane cantante originaria di Cherasco, già esibitasi durante la prima serata del Festival di Sanremo presso l’Arena Suzuki. La sua presenza rappresenta un’occasione per valorizzare il talento emergente del territorio e inaugurare il percorso della Consulta Giovanile del Comune di Dogliani attraverso una proposta capace di parlare in modo diretto al pubblico giovane.

Sabato 30 maggio 2026 | ore 13:45-14:15 | Salotto della Consulta, Via Vittorio Emanuele II, 21

Matteo Romano

Il Salotto della Consulta ospiterà Matteo Romano, cantautore tra i più rappresentativi della nuova generazione. Il suo percorso, nato anche attraverso la condivisione dei primi contenuti su TikTok e poi evoluto in una carriera musicale strutturata, offrirà lo spunto per affrontare il tema della crescita artistica nell’epoca delle piattaforme digitali. L’incontro, moderato da Matias Gregorio, permetterà di riflettere su cosa accade oltre la viralità, sul rapporto tra autenticità e identità pubblica, sulla pressione dei numeri e sul passaggio dalla dimensione online ai palchi reali.

Sabato 30 maggio 2026 | ore 14:30-15:30 | Palco ala mercato coperto, Piazza Confraternita

Andrea Olivari

Sempre sabato sarà la volta di Andrea Olivari, artista e visual creator che unisce linguaggi digitali, spazio urbano e ricerca emotiva. Il suo lavoro, sviluppato attraverso tecniche come il 3D, le installazioni digitali e il Fake Out Of Home, sarà al centro di un dialogo dedicato alla trasformazione dei sogni, al rapporto tra reale e digitale, all’evoluzione degli strumenti creativi e al ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi artistici contemporanei. Anche questo incontro sarà moderato da Matias Gregorio e sarà affiancato da un workshop in cui i partecipanti potranno trasformare emozioni, desideri o conflitti interiori in immagini generate attraverso prompt guidati, dando vita a una raccolta collettiva di opere condivise.

Domenica 31 maggio 2026 | ore 14:30-15:30 | Salotto della Consulta, Via Vittorio Emanuele II, 21

Panorama TikTok: Trend vs Divulgazione

Il Salotto della Consulta ospiterà l’incontro “Panorama TikTok: Trend vs Divulgazione”, con Manuel Ughetti e Thesis_4u. I due creator porteranno sullo stesso palco due approcci complementari alla comunicazione digitale: da un lato la rapidità dei trend, dei contenuti dinamici e dei linguaggi più attuali delle piattaforme social; dall’altro la divulgazione, l’approfondimento e la capacità di rendere accessibili temi complessi. Il confronto, moderato da Matias Gregorio, sarà accompagnato da brevi sessioni pratiche dedicate all’uso consapevole dei social media, con indicazioni su inquadrature, costruzione del contenuto, lettura dei trend e sviluppo di un’identità comunicativa riconoscibile.

2.Il contest finale

A chiusura dell’attività, la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani proporrà il contest “Quello che non si vede del Festival”. Divisi in squadre, i partecipanti avranno 20 minuti per realizzare un contenuto video in stile TikTok scegliendo tra due approcci: trend o divulgazione. L’obiettivo sarà raccontare il dietro le quinte del Festival, cogliendo momenti spontanei, dettagli nascosti, preparativi, persone al lavoro e frammenti di vita informale tra gli spazi dell’evento. I contenuti saranno valutati da una giuria composta dai creator e da un mediatore, con un riconoscimento simbolico per il team vincitore.

3.Un progetto nato dai giovani e pensato per tutta la comunità

Con “Il Festival chiama, la Gen Z risponde”, la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani conferma la volontà di contribuire attivamente al Festival della TV con un progetto nato dai giovani e pensato per tutta la comunità. Un salotto aperto, partecipativo e intergenerazionale, dove le nuove generazioni diventano protagoniste del racconto, del confronto e della costruzione di nuovi immaginari condivisi.