A Borgata Norat di Roccabruna è tempo di “Enfleurage. Storie di vita, viaggi e profumi

Ci sarà il tema delle migrazioni attraverso la catena alpina, ma non solo, al centro della nuova iniziativa promossa nell'ambito del progetto Borghi ritrovati, sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati). Una serie di eventi organizzati che saranno più di tutto incontro, rievocazione e nuove memorie.

Appuntamento il 22, 23 e 24 maggio tra i caratteristici sentieri in pietra della Borgata Norat di Roccabruna, con un evento che ha per titolo Enfleurage. Storie di vita, viaggi e profumi.

La proposta è davvero interessante: ospiti ed esperti, in un luogo che incarna profondamente le tradizioni e la storia delle comunità alpine nel passato ma anche nel presente, racconteranno le vicende di uomini, donne e bambini che per tante e differenti ragioni scelsero a un certo punto della loro vita di lasciare la casa e gli affetti, per poco tempo o per sempre, a cercare fortuna altrove. Oltre lì, oltre quelle vette ai piedi delle quali erano nati e avevano vissuto.

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 maggio

Enfleurage avrà inizio venerdì 22 maggio, quando alle 21 sarà proiettato il film “Quei piemontesi sul Titanic”, l'opera teatrale e cinematografica del regista Pierluca Costa che racconta la storia, realmente accaduta, di quindici camerieri italiani imbarcatisi per lavorare nel ristorante di prima classe sotto la direzione del maître Luigi Gatti. La proiezione si terrà presso la Cappella di San Magno a Norat.

Sabato 23 maggio

Sempre presso la Cappella di San Magno, nel pomeriggio di sabato 23 maggio, invece, il primo appuntamento è fissato per le ore 15.30: la storica e docente universitaria presso l'Ateneo di Torino Renata Allio presenterà il libro “Da Roccabruna a Grasse. Contributo per una storia dell'emigrazione cuneese nel sud-est della Francia”.

Seguirà, alle ore 16.30 un incontro con l'antropologo e studioso delle comunità alpine Dionigi Albera, esperto di migrazione, famiglia e relazioni interreligiose tra Europa e Mediterraneo, a riflettere sul tema con un intervento dal titolo “Nel caleidoscopio delle migrazioni: riflessioni a partire dalle mobilità alpine (Cappella di San Magno).” Alle 18.30, invece, al numero 42 di Borgata Norat, la compagnia teatrale Il Milione, composta da Pietro De Nova e Maurizio Zucchi, metterà in scena lo spettacolo “Carte mute”, una pièce che esplora i temi del viaggio, del mercato e dell'irrequietezza del mercante-attore ambientata in un mercato deserto dove due amici ritrovano ricordi preziosi.

Gustosa apericena poi a cura della Pro Loco di Roccabruna in Borgata Norat alle ore 19:30, mentre alle ore 20.45 si ballerà al ritmo della musica suonata dai Baklava Klezmer Soul. “Una formazione che dà voce ai popoli dell'est Europa e alla loro storia di resistenza - dicono gli organizzatori - celebrando al contempo la ricchezza della diversità culturale attraverso l'incontro tra radici popolari e nuove contaminazioni culturali.”

Domenica 24 maggio

Ultima giornata ed anch’essa ricca di appuntamenti sarà quella di domenica 24 maggio. A partire dalle ore 8.30, chi vorrà potrà prendere parte alla camminata che da Borgata Sant'Anna condurrà le persone a Borgata Norat. La passeggiata, per la quale il ritrovo è fissato presso la chiesa di Sant'Anna, è facile e prevede un dislivello di circa 230 metri, per una lunghezza di 2,4 chilometri.

Alle ore 10 ci sarà invece un laboratorio per bimbe e bimbi dal titolo “Feltro aromatico!”: i piccoli partecipanti, ispirati dalle antiche leggende del feltro, negli spazi di Borgata Norat saranno guidati nella creazione di una sfera profumata grazie alla lavorazione della lana cardata. Attraverso l'uso di olii essenziali, scopriranno le loro proprietà erboristiche e aromaterapiche. Si tratta di un vento a cura di Euphytos i cui posti sono limitati ed è quindi necessario iscriversi inviando una mail a eventi@afpdronero.it.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 al numero 42 di Borgata Norat, si vivrà “Atelier del profumiere. L'arte del profumo alla violetta, con Múses-Accademia europea delle essenze”, un laboratorio tra tradizione e innovazione dedicato agli adulti. I partecipanti esploreranno le tecniche di estrazione ed i suoi utilizzi moderni, allo scopo di progettare una fragranza complessa e personale. Al termine, ciascuno avrà la possibilità di realizzare un profumo da 50 ml, sintesi di memoria storica e stile contemporaneo. Anche in questo caso i posti sono limitati ed è necessario iscriversi scrivendo a eventi@afpdronero.it).

All'insegna dei profumi sarà l'incontro successivo, alle ore 16.30 alla Cappella di San Magno. Andrea Cavallero, chimico aromatiere formatosi al Museo internazionale della profumeria di Grasse, accompagnerà il pubblico con l'evento dal titolo “Profumi migranti: viaggio intorno al mondo in 10 tappe alla scoperta di aromi ed essenza”. Sarà un'esperienza sentimentale, tra storie, letteratura e scienza, seguendo le misteriose rotte di tutte quelle essenze che finiscono sulle nostre tavole o nelle fragranze più esclusive.

Si tornerà invece a parlare di migrazione con Renato Lombardo alle ore 17.30, dove alla Cappella di San Magno l'autore presenterà "Dal Nourat a... Storie di migranti. Racconti e docufilm”. Alle ore 18.30, infine, ritorno a piedi da Borgata Norat a Borgata Sant'Anna, accompagnati da una guida escursionistica.

Nel corso dell'intera giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 17, il pubblico potrà curiosare tra i banchi del Mercatino dei saperi e dei profumi, con piante aromatiche, fiori, libri, saponi, profumi ed essenze, allestito in Borgata Norat. Per informazioni e per conoscere le attività organizzate dal progetto, consultare il sito www.borghiritrovativallemaira.it.