Tre giorni di iniziative per la Giornata mondiale del gioco

Venerdì 22 e sabato 23 maggio due giorni di "riscaldamento" negli Spazi Giovani della provincia, presìdi naturali della socialità giovanile sul territorio sostenuti dalla Fondazione CRC, domenica 24 maggio il clou al Rondò dei Talenti, che si trasformerà in una vera e propria cittadella del gioco aperta a tutte le età. È MagGioco, l'iniziativa che il progetto Giocandò - nato su iniziativa di Fondazione CRC, con capofila Proposta80, e attivo tutto l’anno per promuovere un’offerta educativa strutturata sul fronte ludico al Rondò dei Talenti - propone in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, che si celebra il 28 maggio. Una tre giorni che darà luce al valore del gioco, ricordando che giocare non è un privilegio, ma un diritto essenziale per la crescita di ogni individuo, proprio come sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU.

Si parte venerdì 22, con gli appuntamenti previsti a Bra (al Movicentro, nell'ambito del Salone del libro per ragazzi), a Cuneo (presso la Casa del Quartiere Donatello), a Demonte (presso Ultim Pian) e si prosegue sabato 23 a Saluzzo (presso il Quartiere), a Cavallermaggiore (nello Spazio Polis), a Savigliano (presso il Centro Famiglie e Ludoteca “La casa sull’albero”).

Domenica 24 maggio al Rondò dei Talenti il momento culminante: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 l'équipe di Giocandò coordinerà spazi dedicati al gioco con sessioni di gioco da tavolo, di ruolo e laboratori creativi, finalizzati a favorire il benessere, lo scambio intergenerazionale e l’integrazione interculturale. La piazza del Rondò sarà per i bambini da 0 a 6 anni uno spazio di scoperta per il gioco libero e destrutturato; l'aula studio, al piano terra, ospiterà sessioni di giochi da tavolo sumeri, egizi, romani, babilonesi e contemporanei rivolte a giocatori dai 6 anni; la Zona Talento (Spazio 0-18 anni) sarà dedicata ai giochi da tavolo per over 65. E ancora, dalle 10 alle 12 l'aula al quarto piano sarà cornice di giochi di narrazione e di ruolo per ragazzi dai 12 anni e adulti, lo Spazio WOW sarà allestito con giochi da tavolo accessibili per il target 6-12 anni.

Per tutti, all'ingresso del polo educativo della Fondazione CRC ci sarà un'accoglienza all'insegna del gioco, e il laboratorio ludico-creativo "Era una casa molto carina...", previsto al mattino in uno spazio chiuso e al pomeriggio in piazza, permetterà di esplorare permetterà di esplorare in modo giocoso il tema della casa - che sia piccola, grande o in "via dei Matti numero zero" - come posto in cui poter giocare.

Tutto il palinsesto di MagGioco è a partecipazione gratuita senza obbligo di prenotazione; il programma completo è su www.rondodeitalenti.it.