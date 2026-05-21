A Venasca torna il festival culturale Forni Narranti

Una coinvolgente escursione, tra musica e forno acceso, a Borgata Goria. Partirà così la seconda edizione di Forni Narranti, il festival culturale diffuso di Venasca dedicato al pane come patrimonio vivo delle comunità alpine.

Appuntamento sabato 23 maggio, per camminata breve e adatta a tutti. La partenza sarà alle ore 14:30 dalla chiesa di Peralba, in un percorso accompagnati da guide naturalistiche del territorio che porterà fino a Borgata Goria. Una volta giunti alla borgata, la Pro Loco di Venasca accenderà il vecchio forno comunitario: è uno di quei forni a legna che un tempo scandivano la vita delle borgate alpine, punto di incontro prima ancora che di produzione, tornando a scaldarsi per l'occasione.

Ad aspettare i camminatori ci sono anche Balacanta, fisarmonica e ghironda, musica tradizionale e occitana da ascoltare o da ballare, e la degustazione di prodotti locali legati alla tradizione panificatoria della Valle Varaita: “Il forno di borgata era il cuore della vita comunitaria nelle Alpi - spiegano dal Comune di Venasca - Accenderlo di nuovo, insieme, è il modo più diretto per cominciare a raccontare quello che Forni Narranti vuole essere: un festival che usa il pane per stare insieme e ricordare chi siamo.”

Per l’evento la prenotazione è obbligatoria all'indirizzo eventi@afpdronero.it.

I prossimi appuntamenti

La stagione di primavera di Forni Narranti proseguirà con altri due eventi prima del grande festival d'autunno. Appuntamento il 5, 6 e 7 giugno con “Concerto e inaugurazione dell'esposizione fotografica”.

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno Venasca ospiterà una serata in due tempi: alle ore 20 sotto l'Ala di Piazza Caduti ci sarà il concerto degli studenti e degli insegnanti dell'Istituto musicale di Venasca, mentre alle ore 21 all’interno della sala del Vecchio Municipio, si vivrà l'inaugurazione dell'esposizione di fotografie storiche animate digitalmente da Alice Gallouin. Le immagini, raccolte dalla comunità nelle settimane precedenti, tornano a vivere in forma di installazione visiva, con accompagnamento musicale. L'esposizione resterà visitabile sabato 6 e domenica 7 giugno.

Altro appuntamento il 20 giugno con “Circo e musica sotto l'Ala”. Alla vigilia del solstizio d'estate, lo spazio coperto dell'Ala di Piazza Martiri diventerà palcoscenico: dalle ore 14:30 “Fuma che ‘Nduma” porta le arti circensi in piazza: prima un'animazione aperta al pubblico con punti di giocoleria, poi, alle ore 17, lo spettacolo di danza e acrobazie aeree. Dalle ore 17:30, invece, il Duo Sciapò accompagnerà il pomeriggio con un concerto di strada. Ingresso libero.

Forni Narranti 2026 è promosso dal Comune di Venasca, con il coordinamento dell’Agenzia di Sviluppo di AFP di Dronero ed il sostegno di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Regione Piemonte.

Informazioni e prenotazioni eventi@afpdronero.it · 389 214 4782