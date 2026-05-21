Gli allievi della scuola di musica in concerto con la Filarmonica Morozzese per la festa della Repubblica

Un pomeriggio all’insegna della musica, della tradizione e della comunità Morozzese. In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026 alle ore 16:30, il parco del Circolo ACLI di Morozzo ospiterà un concerto che vedrà salire sul palco, fianco a fianco, i musicisti della Filarmonica Morozzese e gli allievi della locale scuola di musica “Luigi Vizio”.

L'evento non è solo un appuntamento culturale, ma celebra un legame profondo e vitale per il territorio.

La scuola di musica, infatti, è nata storicamente con un obiettivo preciso voluto dal Maestro Vizio: coltivare i talenti di domani per garantire il ricambio generazionale della Filarmonica alimentando costantemente l'organico della banda del paese.

Questa stretta collaborazione rappresenta un vero e proprio motore culturale per tutta la comunità: da un lato permette ai più giovani di avvicinarsi alla musica e di imparare a suonare uno strumento, dall'altro garantisce la sopravvivenza e la crescita di una tradizione centenaria come quella bandistica, che da sempre accompagna i momenti più importanti della vita del nostro paese.



Il programma del concerto spazierà tra generi diversi, offrendo un repertorio vario e piacevole, capace di emozionare il pubblico di tutte le età.

L'ingresso è libero.