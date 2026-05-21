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Eventi | 21 maggio 2026, 10:26

Gli allievi della scuola di musica in concerto con la Filarmonica Morozzese per la festa della Repubblica

Appuntamento martedì 2 giugno alle 16.30 al parco del Circolo ACLI

Gli allievi della scuola di musica in concerto con la Filarmonica Morozzese per la festa della Repubblica

Un pomeriggio all’insegna della musica, della tradizione e della comunità Morozzese. In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno 2026 alle ore 16:30, il parco del Circolo ACLI di Morozzo ospiterà un concerto che vedrà salire sul palco, fianco a fianco, i musicisti della Filarmonica Morozzese e gli allievi della locale scuola di musica “Luigi Vizio”.
L'evento non è solo un appuntamento culturale, ma celebra un legame profondo e vitale per il territorio. 

La scuola di musica, infatti, è nata storicamente con un obiettivo preciso voluto dal Maestro Vizio: coltivare i talenti di domani per garantire il ricambio generazionale della Filarmonica alimentando costantemente l'organico della banda del paese.
Questa stretta collaborazione rappresenta un vero e proprio motore culturale per tutta la comunità: da un lato permette ai più giovani di avvicinarsi alla musica e di imparare a suonare uno strumento, dall'altro garantisce la sopravvivenza e la crescita di una tradizione centenaria come quella bandistica, che da sempre accompagna i momenti più importanti della vita del nostro paese.


Il programma del concerto spazierà tra generi diversi, offrendo un repertorio vario e piacevole, capace di emozionare il pubblico di tutte le età.
L'ingresso è libero. 

comunicato stampa

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