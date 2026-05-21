Al Museo diocesano di Alba torna il teatro sociale con “Scutin. Antica novella delle Langhe”

Il Museo diocesano di Alba invita domenica 31 maggio allo spettacolo “Scutin. Antica novella delle Langhe”, nuova performance teatrale realizzata dalle ragazze e dai ragazzi del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, un gruppo ormai affiatato e sempre più coinvolto nel percorso di teatroterapia che negli ultimi anni li ha portati sul palco con spettacoli sempre diversi e apprezzati. Dopo “San Teobaldo. Una storia, tante storie” nel 2023, “C’era folla in museo” nel 2024 e “Odisseo il re dei viaggi” nel 2025, i giovani attori sono pronti a tornare in scena con il loro quarto lavoro, ospitato alle 17 al Seminario vescovile di Alba.

Lo spettacolo racconterà la vicenda di Scutin, una fiaba antica delle Langhe che narra le gesta di un popolano abile e intraprendente, pronto a tutto pur di migliorare la propria vita e quella dei fratelli. Una storia sospesa tra sogno e realtà, che prende forma grazie a un laboratorio di teatroterapia a cura di Teatro di Tela, con la regia di Michela Fattorin e Loris Mosca e la partitura fisica di Carola Eirale. Dal passato autunnale, i sei giovani attori hanno ripreso il percorso “Abili a teatro”, lavorando sulla memoria e sulle diverse possibilità espressive del volto, della voce e del corpo, accompagnati dagli insegnanti e dall’insegnante di arte terapia coinvolta nel progetto.

La performance sarà arricchita anche da una sequenza di movimenti accompagnata dal ritmo dei suoni prodotti dal gruppo di musicoterapia del Consorzio, seguito negli ultimi mesi dalla musicoterapeuta Sabrina Borlengo negli spazi del Museo diocesano. La colonna sonora sarà invece affidata agli studenti dell’Istituto diocesano di musica sacra diretto da don Adriano Rosso, in una collaborazione che mette insieme tre istituti diocesani — Museo, Biblioteca e Istituto di musica sacra — nell’ambito del progetto MAB, con il contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati, per cui è obbligatoria la prenotazione tramite la biglietteria Artsupp, disponibile sulla home page del sito del Museo diocesano di Alba.