PALLAVOLO / Granda Volley Academy, Domenico Petruzzelli è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile

La Granda Volley Academy è lieta di annunciare che Domenico Petruzzelli ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile e responsabile del progetto sportivo della società.

Tecnico di grande esperienza e figura riconosciuta nel panorama pallavolistico nazionale, Petruzzelli rappresenta il primo tassello della nuova stagione e una figura centrale per il futuro del progetto biancorosso. La sua presenza apporterà competenza, professionalità e visione, elementi fondamentali per accompagnare lo sviluppo della società e del movimento.

La nomina si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento e valorizzazione dell’attività sul territorio, con l’obiettivo di costruire un ambiente tecnico qualificato, moderno e attento alle esigenze delle giovani atlete e delle loro famiglie.

Contestualmente, la società sta completando la definizione dello staff tecnico che affiancherà Petruzzelli. Un lavoro dirigenziale condiviso e accurato, finalizzato alla creazione di un gruppo di allenatori coeso, collaborativo e orientato alla formazione delle atlete e allo sviluppo del progetto House of Volley.

Il tecnico sarà affiancato da diversi allenatori che seguiranno i vari gruppi agonistici, con l’obiettivo di consolidare l’attività esistente e rafforzare un movimento sempre più solido e radicato nel territorio, in costante dialogo con le famiglie.

Parallelamente, la Granda Volley Academy sta sviluppando importanti sinergie con numerose realtà locali: collaborazioni pensate per favorire la crescita della pallavolo del territorio, creando connessioni, percorsi condivisi e opportunità di sviluppo per atlete e tecnici.

Domenico Petruzzelli, classe 1989, nato ad Altamura (BA) ma cuneese di adozione, vanta una lunga esperienza nel panorama pallavolistico nazionale tra Serie A e settore giovanile, con incarichi tecnici e di scoutman in realtà di primo piano del volley italiano e internazionale. Laureato magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, è docente FIPAV e insegnante nella scuola secondaria di primo grado, unendo competenze tecniche, metodologiche ed educative a una forte attenzione al percorso sportivo e umano delle giovani atlete.

Dopo le esperienze con Urbino Volley in Serie A1 e con il Fenerbahçe Istanbul come scoutman, ha proseguito il proprio percorso a Cuneo Granda Volley come vice allenatore in Serie A1 femminile per diverse stagioni. Nel 2023 è approdato alla Megabox Vallefoglia (A1), dove è rimasto per due stagioni, prima dell’ultima esperienza al Monviso Volley, sempre in Serie A1. Nel corso della carriera ha maturato esperienze con le nazionali di Ungheria e Austria, arricchendo il proprio bagaglio tecnico attraverso il confronto con metodologie internazionali.

Le esperienze al fianco di tecnici come Pistola e Abbondanza, unite al percorso internazionale e alla formazione federale, gli hanno permesso di sviluppare una visione completa della pallavolo femminile moderna, con particolare attenzione ai percorsi giovanili, alla valorizzazione del talento e alla crescita tecnica ed educativa delle atlete.

“Siamo molto felici di accogliere Domenico Petruzzelli nel nostro team” – dichiara Barbara Pasqua, presidente Granda Volley Academy –. “La sua esperienza, la sua cultura del lavoro e la sua attenzione alla formazione delle giovani sono perfettamente in linea con la nostra identità e con un percorso tecnico fondato su organizzazione, condivisione e centralità dello sviluppo delle atlete. La scelta di affidargli la direzione tecnica si inserisce in un progetto pluriennale che garantisce continuità, stabilità e programmazione a tutela della crescita delle ragazze e dell’intero movimento.”

Grande entusiasmo anche nelle prime parole del nuovo Direttore Tecnico: “La chiamata della presidentessa mi ha motivato tantissimo ad accettare la proposta. Allenare il giovanile comporta grande responsabilità e conoscenza della tecnica, questo mi stimola ancora di più!! La mia parola d'ordine è lavorare e sono sicuro che nel progetto pluriennale proposto dalla società riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni.”