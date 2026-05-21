VOLLEY / Il VBC Mondovì saluta Francesco “Cecio” Revelli, si chiude un ciclo storico culminato con la Serie B

Il VBC Mondovì comunica la conclusione, almeno momentanea, della collaborazione con il direttore tecnico Francesco “Cecio” Revelli, costretto a lasciare il proprio incarico per sopravvenuti e improrogabili motivi personali e lavorativi. Si chiude così un ciclo straordinario, durato alcune stagioni sportive, durante le quali Revelli ha guidato l’area tecnica con sagacia, dedizione, competenza e un profondo attaccamento ai colori sociali.

Sotto la sua direzione e grazie alla sua visione strategica, la società ha raggiunto traguardi storici, culminati con la memorabile promozione in Serie B, una pagina rimasta indelebile nella storia del club. Un risultato che rappresenta il punto più alto di un percorso costruito con continuità, lavoro quotidiano e forte spirito di gruppo.

Tutta la dirigenza, lo staff tecnico, i partner e gli atleti hanno espresso a Revelli il più sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto e per la professionalità sempre dimostrata. La società ha voluto sottolineare come salutare una figura come la sua non sia semplice, perché in questi anni è stato un pilastro fondamentale della crescita del gruppo.

"Salutare una figura come Francesco non è semplice – dichiara la dirigenza – perché in questi anni è stato un pilastro fondamentale della nostra crescita. Comprendiamo e rispettiamo pienamente la sua scelta, legata a impegni personali e professionali extra-sportivi. A lui va il nostro più grande in bocca al lupo per il futuro, con la certezza che le porte di questa società per lui saranno sempre aperte".

A Francesco “Cecio” Revelli vanno dunque i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera lavorativa e per i suoi progetti personali, con la consapevolezza che il segno lasciato nel percorso della società resterà profondo e duraturo.