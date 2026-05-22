A Bra sarà lutto cittadino per i funerali di Carlin Petrini

L’Amministrazione Comunale e tutta la città di Bra partecipano al dolore per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Carlo Petrini non è stato soltanto il fondatore di Slow Food. È stato un visionario capace di anticipare i tempi, difendendo la cultura del cibo, la biodiversità, il valore delle comunità locali e il rispetto per la terra quando ancora pochi comprendevano quanto questi temi sarebbero diventati centrali per il futuro del pianeta. Un uomo che ha saputo trasformare le radici profonde della nostra terra in un messaggio universale. Partendo da Bra, dove ha sempre mantenuto salde le sue radici, ha costruito un movimento internazionale che ha dato orgoglio al nostro territorio e prestigio all’Italia nel mondo. Ha insegnato che innovazione e tradizione possono camminare insieme, che economia e umanità non devono essere in contrapposizione, e che il cibo può essere cultura, identità e responsabilità.

“In questi giorni Bra ospita il Salone del Libro per ragazzi – commenta il Sindaco Gianni Fogliato – il libro è lo strumento che fin da piccoli ci ha insegnato a sognare e così ha fatto anche Carlo: con un po’ di sana e preziosa follia ha guidato un movimento che ha saputo vedere in grande e far si che la nostra città diventasse impotante e restituisse un ad altri la fortuna di vivere in questo territorio, in particolare portando ragazzi e giovani da tutto il mondo qui, ad imparare la cultura del cibo e offrendo loro la possibilità di restituire ai loro territori quanto appreso. In un libro, poi, ci ha lasciato un messaggio che è diventato un principio condiviso e applicabile a tanti ambiti a partire dal cibo, che sia ‘buono, pulito e giusto’. E proprio un libro è uno degli ultimi progetti che abbiamo condiviso come Comune: la distribuzione ai giovani studenti del volume Vite di Langa e Roero che racconta la storia del nostro territorio per dare consapevolezza alle generazioni che lo vivono e lo vivranno. Oggi la nostra città si stringe con profonda commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la comunità di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche. Il miglior modo per ricordarlo sarà continuare a difendere quei valori di rispetto, consapevolezza e amore per il territorio che lui ha insegnato a Bra e al mondo intero. Il suo pensiero continuerà a vivere ben oltre i confini della nostra città.”

In concomitanza con i funerali sarà proclamato il lutto cittadino.