Barge, avanti con il polo scolastico: nuovo sopralluogo tra palestra, aule e scuola media

Un sopralluogo per fare il punto sugli interventi in corso e programmati per il polo scolastico di Barge si è svolto nei giorni scorsi alla presenza del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e del consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Roberto Baldi. All’incontro hanno partecipato la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Donatella Garello, il professor Andrea Unia, referente della sede di Barge del “Giolitti Bellisario Paire”, e il sindaco di Barge Ivo Beccaria.

La visita ha avuto come primo obiettivo la verifica dello stato di avanzamento dei lavori della nuova palestra dell’Istituto Alberghiero, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo mese di settembre. Una struttura attesa, destinata a migliorare le dotazioni sportive della scuola e a potenziare i servizi a disposizione degli studenti.

Nel corso del sopralluogo è stato inoltre ricordato come, con l’ultima variazione di bilancio, la Provincia di Cuneo abbia stanziato 400 mila euro per l’ampliamento dell’Istituto Alberghiero attraverso il recupero dei locali dell’ex stazione ferroviaria. Gli spazi, di proprietà del Comune di Barge, saranno destinati alla realizzazione di nuove aule grazie a un percorso condiviso tra Provincia e amministrazione comunale, finalizzato a rispondere alle esigenze di una scuola in crescita e a migliorare complessivamente la funzionalità dell’edificio scolastico.

L’incontro è stato anche l’occasione per prendere visione del lavoro portato avanti dal Comune di Barge per la realizzazione del nuovo plesso della scuola media, in fase di costruzione nelle immediate vicinanze della palestra. Una scelta che consentirà alla nuova struttura sportiva di essere utilizzata anche dagli alunni delle medie, favorendo un uso condiviso delle infrastrutture e una razionalizzazione delle strutture scolastiche cittadine.

«Il sopralluogo di oggi conferma quanto la collaborazione tra Provincia e Comune sia decisiva per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e degli studenti. L’investimento sull’ampliamento dell’Alberghiero, i lavori sulla nuova palestra e la realizzazione del plesso della scuola media sono esempi di una programmazione condivisa che mette al centro la scuola come infrastruttura fondamentale per il territorio. In questo percorso vogliamo ringraziare il sindaco Ivo Beccaria e l’amministrazione comunale di Barge per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrata, che consentono di valorizzare al meglio le risorse pubbliche. Lavorare insieme permette di costruire soluzioni efficaci e durature a beneficio delle comunità locali», dichiarano congiuntamente il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale Roberto Baldi.