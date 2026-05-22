Riapre a mezzogiorno la strada da Pian della Regina e Piane del Re

La Provincia di Cuneo, con ordinanza n.360, ha disposto la riapertura della strada provinciale nel comune di Crissolo, nel tratto compreso tra Pian della Regina e Pian del Re, a partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 22 maggio.

La via d’alta quota che porta alle sorgenti del Po, chiusa al traffico veicolare all’inizio del periodo invernale, torna dunque percorribile in vista della stagione estiva.

I sopralluoghi dei cantonieri della Provincia hanno constatato che la carreggiata è sgombra da neve e ghiaccio.

Gli operai provinciali hanno rimosso i detriti accumulatisi durante l’inverno e rimosso i blocchi e alzato la sbarra che a Pian della Regina non consentiva di proseguire oltre.

Per garantire la sicurezza, resterà in vigore su tutto il tratto il limite di velocità di trenta chilometri orari, una limitazione necessaria trattandosi di una strada che si sviluppa intorno ai 2000 metri di quota, particolarmente esposta in alcuni tratti.