Paesana, il maltempo ostacola le operazioni di ricerca del 72enne scomparso da Scarnafigi

Sospese per il maltempo, che si sta abbattendo in alta valle Po, le ricerche dell'uomo scomparso dalla serata di ieri 21 maggio da Scarnafigi.

Si tratta di Angelo V., classe 1953.

L'uomo non era originario del paese, si era trasferito lì da poco. Ieri sera è uscito con la sua vettura, una C Max di colore blu, dirigendosi verso Paesana, e non è più rientrato.

L'allarme è scattato stamattina.

Il telefono cellulare dell'uomo, fino a qualche ora fa, era acceso, consentendo quindi di circoscrivere l'area delle ricerche, ancora senza esito, nonostante l'impiego dell'elicottero, al momento, proprio per le condizioni meteo, impossibilitato a volare.