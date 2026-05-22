Petrini, Bergesio: “Il Piemonte perde una delle sue figure più illustri”

“La Granda e il Piemonte perdono una delle figure più illustri, stimate e rivoluzionarie. Carlo Petrini non è stato solo il fondatore di Slow Food, ma un visionario lungimirante e straordinario che ha saputo cambiare radicalmente il nostro modo di intendere il cibo, l'ambiente e l'economia locale, portando il nome di Bra e dell'intero Piemonte nel mondo. Dalla nascita di Cheese e all'intuizione di Terra Madre, fino alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 'Carlin' ha saputo trasformare l'utopia in realtà. Alla sua famiglia e a tutta la comunità di Slow Food vanno le mie più sentite condoglianze. Ciao Carlin, continua a proteggere da lassù la tua terra e i valori che hai sempre sostenuto”.



Così in una nota il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio commenta la notizia della scomparsa di Carlo Petrini, mancato giovedì 21 maggio all'età di 76 anni nella sua abitazione a Bra.