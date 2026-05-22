Turismo in Langa APS rinnova il proprio direttivo: Davide Vero è il nuovo presidente

Si è svolta mercoledì 20 maggio l'assemblea annuale dei soci di Turismo in Langa APS, storica associazione albese fondata nel 1988 e da sempre impegnata nella promozione turistica e culturale del territorio delle Langhe. L'appuntamento ha visto al centro dei lavori il rinnovo delle cariche associative per il nuovo mandato.

L'assemblea ha eletto Davide Vero come nuovo presidente, affiancato da Martina Mellacca nel ruolo di vicepresidente e accompagnati dai consiglieri Marco Allasia, Aldo Buzio, Elisa Giachino, Sara Pellerino e Pierluigi Vaccaneo.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al presidente uscente Filippo Ghisi, per il lavoro svolto alla presidenza dell’associazione dal 2013 e la dedizione con cui ha guidato l'associazione negli anni del suo mandato.

Filippo Ghisi dichiara: «È stato un onore essere il presidente di Turismo in Langa per così tanto tempo. Tredici anni durante i quali il mondo è profondamente cambiato, e il turismo e l’accoglienza ancora di più. E anche le Langhe e il Roero sono profondamente diversi rispetto al 2013.

In questi anni, Turismo in Langa è cresciuta immensamente, in termini di fatturato, collaboratori, quantità e qualità delle manifestazioni organizzate e delle attività inventate e seguite. Da piccola associazione dedita all’organizzazione di eventi, Turismo in Langa, oggi, rivolge il suo sguardo alla progettazione, alla formazione, alla gestione e valorizzazione di beni culturali, alla promozione turistica di territori e aree vaste, alla comunicazione, alla creazione di reti, alla fornitura di servizi per il pubblico e i privati. Turismo in Langa, oggi, offre team building alle aziende come guide ai gruppi organizzati; propone format innovativi e proposte di sviluppo territoriale.

Nel corso del mio mandato da presidente abbiamo affrontato di tutto, dalle crisi economiche allo sviluppo dei social, fino al Covid, che così profondamente ha cambiato il modo di fare e offrire turismo. E dal Covid ci siamo rialzati per tornare ad essere più forti di prima.

Oggi, lascio la guida di Turismo in Langa a un direttivo rinnovato e a un Presidente giovane, preparato e capace di cogliere il mondo nuovo che ci circonda. Non sarà solo: lo staff dell’associazione, che insieme a me ha affrontato e vinto mille sfide lo affiancherà con la consueta dedizione, bravura e intelligenza. Viva Turismo in Langa!»

Il nuovo presidente Davide Vero dichiara: «Il nuovo direttivo nasce dalla consapevolezza che il contesto in cui operiamo è profondamente cambiato, segnato da mutamenti e necessità di adattamento. Le Langhe e il Roero, come molte aree interne italiane, si confrontano con sfide complesse: l'invecchiamento della popolazione, lo spopolamento, la trasformazione dei servizi, le conseguenze del cambiamento climatico. Crediamo che la nostra associazione debba continuare a essere un soggetto capace di leggere questi cambiamenti e di trasformarli in opportunità per il territorio e per le comunità che lo abitano, costruendo nuove alleanze e sensibilità.

Oggi il turismo non può limitarsi alla promozione di una destinazione. Deve contribuire alla costruzione di relazioni, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla generazione di nuove occasioni di incontro e partecipazione, deve sapersi prendere cura delle persone e dei luoghi che quei territori li abitano.

L'idea è che Turismo in Langa sia sempre di più un laboratorio di idee e progettualità al servizio del territorio, capace di ascoltare bisogni e aspirazioni differenti e di individuare nuove direzioni attraverso il confronto. Cambiare prospettiva, rovesciare lo sguardo e mettere in dialogo competenze differenti è il metodo che abbiamo scelto per affrontare le sfide del presente, un modo di procedere che è ben rappresentato dalle persone che compongono il nuovo direttivo.

Abbiamo, infatti, costruito un gruppo composto da persone provenienti da esperienze professionali differenti, dalla cultura all'ambiente, dall'accoglienza all'agricoltura, dalla progettazione territoriale alle relazioni. La diversità degli sguardi rappresenta una ricchezza: crediamo che le sfide contemporanee possano essere affrontate soltanto mettendo in dialogo competenze e sensibilità differenti.

Con questo spirito il nuovo direttivo si mette al lavoro, con l'obiettivo di continuare ad accendere relazioni, opportunità e nuove visioni grazie alla squadra, alla competenza e alla passione che contraddistinguono le persone che lavorano con Turismo in Langa. Un grande grazie va, dunque, a loro e a Filippo Ghisi che per tredici anni ha saputo guidare la nave fino ad oggi contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo radicamento nel territorio.»