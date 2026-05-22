Cabaret e stand up in Piazza Galimberti a Cuneo con Baz e Calgaro

Cabaret e stand up comedy arrivano nel cuore di Cuneo con due spettacoli gratuiti in Piazza Galimberti. Nell’ambito di Piazza Coldiretti, in programma dal 5 al 7 giugno, Coldiretti Cuneo propone due appuntamenti serali, pensati per accompagnare il grande evento dedicato al cibo vero, alle famiglie e al territorio.

Venerdì 5 giugno, alle ore 21, salirà sul palco Baz, nome d’arte di Marco Bazzoni, con lo spettacolo “Outsider”. Comico, autore e showman, volto noto anche per la partecipazione a Colorado, Baz porterà in Piazza Galimberti uno show fatto di energia, musica e ironia. Al centro dello spettacolo c’è la figura dell’outsider, di chi si sente fuori posto, allergico alle etichette e capace proprio per questo di guardare il mondo da una prospettiva diversa. Con il suo stile surreale e tagliente, Baz accompagna il pubblico in un viaggio comico tra cliché, social, convenzioni e piccole grandi miserie quotidiane.

Sabato 6 giugno, sempre alle ore 21, sarà la volta di Davide Calgaro con “Davide Calgaro Live”. Calgaro ha iniziato giovanissimo nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy, arrivando poi in televisione con Comedy Central, Zelig, Colorado e al cinema con Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel suo spettacolo racconta con ironia la sua generazione e le anomalie del nuovo millennio, dai social alla salute mentale, fino al modo in cui i giovani vengono spesso guardati e giudicati dagli adulti.

“Con Piazza Coldiretti vogliamo offrire alla città tre giorni da vivere insieme, con momenti pensati per famiglie, giovani e cittadini – dichiarano Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo e Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Gli spettacoli serali nascono con questo spirito, aprire Piazza Galimberti anche a chi vuole trascorrere una serata all’insegna della leggerezza, della socialità e del divertimento, dentro un evento che mette al centro il territorio e la comunità”.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://linktr.ee/standuppiazzacoldiretti