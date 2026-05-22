Bra celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana

Martedì 2 giugno 2026 ricorre l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, un compleanno importante che anche la città di Bra intendere celebrare al meglio con un fitto cartellone di iniziative.

Si comincia nella mattina del 2 giugno, Festa della Repubblica, con l’incontro organizzato alle 10,30 nella Sala del Consiglio comunale in municipio, in collaborazione con La Scuola di Pace "Toni Lucci" e la Sezione braidese dell’ANPI, dal titolo “̋Che genere di Democrazia. Ottant'anni di voto e di donne”. Ospite d’onore l’antropologa Eleonora Pinzuti.

Nel pomeriggio, alle 16, si prosegue con l’intitolazione a Malvina Garrone Ronchi della Rocca, celebre staffetta partigiana di origini braidesi, dell’area verde che si trova nei pressi dell’ex ospedale Santo Spirito, all’angolo tra viale Madonna Fiori e via E. Brizio. Alle 17 si terrà poi la tradizionale cerimonia pubblica in piazza Caduti per la Libertà con gli interventi ufficiali delle autorità. Sono previste alcune esibizioni musicali a cura degli alunni dell’Istituto civico musicale G. Gandino di Bra. In caso di pioggia la commemorazione si svolgerà presso la Sala del Consiglio comunale.

Le celebrazioni ufficiali si chiudono mercoledì 3 giugno alle 18,45 con l’incontro con il prof. Carlo Greppi dal titolo “Nata dalla Resistenza. Alle origini della Costituzione”, in programma presso la Sala del Consiglio comunale. Greppi è storico e ricercatore presso l’Università di Torino. È membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri e fondatore dell’associazione Deina.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Ma per continuare a ricordare gli 80 anni della Repubblica italiana, anche nei prossimi mesi campeggieranno lungo l’ala di corso di Garibaldi, così come in altri punti strategici della città, diversi pennoni che ci ricordano che nonostante l’età la nostra Repubblica ancora è in movimento, si evolve e riesce a vedere lontano.