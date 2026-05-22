ELEZIONI COMUNALI / Paolo Olivero candidato sindaco a Diano d’Alba: l’appello al voto

Ultimo giorno di campagna elettorale a Diano d’Alba in vista del voto di domenica 24 e lunedì 25 giugno.

Paolo Olivero candidato sindaco con la lista “Vivere Diano d’Alba” terminerà questa sera alle ore 20 nel concentrico gli incontri con la popolazione, in attesa dell’esito delle urne.

Riportiamo il suo appello al voto.

“Cari concittadini, siamo arrivati al termine di una campagna elettorale intensa, fatta di incontri, ascolto e confronto con tante persone del nostro paese. In queste settimane abbiamo raccolto idee, esigenze e proposte che confermano quanto Diano d’Alba abbia voglia di crescere con unità e concretezza. La lista “Vivere Diano d’Alba” nasce da un gruppo preparato, competente e profondamente legato al territorio. Persone provenienti dal mondo del volontariato, dell’associazionismo, dell’agricoltura, delle professioni e delle attività locali, unite dalla volontà di mettersi al servizio della comunità. Per noi amministrare significa esserci: ascoltare, collaborare e trasformare le idee in azioni concrete, dal centro alle frazioni e alle borgate. Crediamo in una Diano protagonista nelle Langhe, attenta alle famiglie, ai giovani, alle associazioni e a tutte le realtà del paese.Domenica e lunedì vi chiediamo fiducia e partecipazione.

Votate Paolo Olivero Sindaco e la lista Vivere Diano d’Alba”.

IL VIDEO