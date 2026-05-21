Comunali Santo Stefano Belbo, Laura Capra: "Il mio rivale rifiuta il confronto scegliendo ancora una volta la strada dell’attacco personale"

Pubblichiamo integralmente a seguire la nota inviata al nostro giornale dalla lista "Noi per Santo Stefano Belbo - Laura Capra sindaco", in replica a quella pubblicata in mano a firma della lista “La nostra terra, il nostro impegno” del candidato a sindaco Francesco Galluccio .

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Leggiamo con stupore il comunicato diffuso dalla lista avversaria, un testo che, più che chiarire le proprie proposte per il futuro del paese, sceglie ancora una volta la strada dell’attacco personale, delle insinuazioni e della rappresentazione distorta della realtà amministrativa di Santo Stefano Belbo.

È singolare che chi rifiuta un confronto pubblico tenti poi di giustificare tale scelta accusando gli altri di voler creare “scontro”. Un confronto democratico tra candidati sindaci non è una “rissa verbale”, ma uno strumento di trasparenza e rispetto verso i cittadini, che hanno il diritto di ascoltare idee, programmi e visioni differenti direttamente dalla voce di chi si candida ad amministrare il paese. Rifiutarsi di partecipare è una scelta legittima, ma non può essere trasformata in un attacco verso chi quel confronto lo propone apertamente e con correttezza istituzionale.

Respingiamo inoltre con fermezza le affermazioni offensive rivolte al sindaco Laura Capra, alla quale viene attribuita una presunta ricerca dello “scontro” o della “provocazione”. Chi ha amministrato in questi anni sa bene quanto lavoro serio, quotidiano e concreto sia stato portato avanti, spesso in contesti complessi e difficili, con responsabilità, trasparenza e presenza costante sul territorio.

[Laura Capra si candida a un nuovo mandato alla guida del municipio santostefanese]

Sul piano amministrativo, le dichiarazioni contenute nel comunicato avversario risultano gravemente semplicistiche e fuorvianti. Parlare di “tasse aumentate” senza spiegare il contesto economico nazionale, i tagli agli enti locali, l’aumento generalizzato dei costi energetici e dei servizi, significa raccontare una verità parziale e strumentale. Allo stesso modo, citare i mutui senza ricordare che essi sono stati utilizzati per investimenti, opere pubbliche, servizi e interventi necessari per il paese significa omettere volutamente la sostanza dei fatti.

Le amministrazioni si giudicano sui risultati concreti e sulla capacità di assumersi responsabilità, non sugli slogan. In questi anni Santo Stefano Belbo ha continuato a investire, a mantenere servizi, a sostenere il territorio e a programmare il proprio futuro, nonostante un quadro economico e normativo sempre più difficile per tutti i comuni italiani.

Colpisce inoltre il tono con cui vengono liquidate opinioni diverse come “cose non vere”.

Il rispetto democratico dovrebbe portare ad accettare il confronto, non a delegittimare chi la pensa diversamente o chi amministra assumendosi il peso delle decisioni.

Noi continueremo a parlare ai cittadini con serietà, equilibrio e rispetto, senza trasformare la campagna elettorale in una contrapposizione personale. I Santostefanesi meritano chiarezza, dati concreti, programmi realizzabili e confronto civile, non slogan costruiti per evitare il dibattito pubblico.

La nostra Amministrazione ha sempre messo al centro il paese, le persone, le associazioni, le frazioni, le famiglie e le attività produttive.

Abbiamo lavorato con senso delle istituzioni e continueremo a farlo, lasciando ai cittadini il compito di valutare con serenità chi propone soluzioni concrete e chi preferisce sottrarsi al confronto diretto.

Lista "Noi per Santo Stefano Belbo - Laura Capra sindaco".