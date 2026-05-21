A Saluzzo incontro con Bruno Tabacci su “Europa dei territori: cooperazione, sviluppo e identità nelle aree di confine”

La Rete Civica organizza un convegno dal titolo “Europa dei territori: cooperazione, sviluppo e identità nelle aree di confine”, un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo delle comunità locali nel processo di integrazione europea.

Ospite dell’iniziativa sarà Bruno Tabacci, deputato e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Draghi, che porterà il suo contributo su temi cruciali legati al futuro dell’Europa e alle sfide nelle aree di confine.

L'introduzione sarà a cura dell’associazione APICE, con Franco Chittolina che parlerà dell’importanza della solidarietà europea. L’evento si terrà a Saluzzo giovedì 28 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Tematica del Quartiere (ex Caserma Musso).

L’incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore della cooperazione territoriale e sulle opportunità di sviluppo condiviso, in un contesto europeo sempre più interconnesso. L’europeismo costituisce infatti il valore fondante della Rete Civica, che promuove una visione dell’Europa come spazio di dialogo, crescita e identità condivisa.