Manca un mese al ritorno della 24 Ore di Cuneo: l'edizione 2026 si svolgerà al NUoVO

Manca un mese al ritorno della 24 Ore di Cuneo che anche quest’anno sarà ospitata presso il centro sportivo e culturale NUoVO, nell’area dell’ex-Nuvolari, promettendo un week end (20-21 giugno) di emozionanti competizioni e divertimento senza sosta dalle 18 del sabato alle 18 della domenica quando termineranno le fasi finali di ciascuno sport.

Oltre alle conferme dei tornei di petanque, calcio-balilla, padel e beach-volley, l’edizione 2026 si rinnova con l’introduzione delle competizioni di Carte-Scala40 e Playstation che già caratterizzavano le storiche edizioni della 24ore. Inoltre, il calcio si trasforma dall’edizione a 7 ad una nuova forma di street-soccer 3 contro 3, permettendo di essere ospitato direttamente al NUoVO e garantendo una manifestazione più raccolta in unica area. Proprio nel calcio 3 contro 3, la grande novità è la presenza alla competizione del molto conosciuto team di Footwork, con il campione italiano di steet-soccer Gunther Celli.

La manifestazione è resa possibile anche dai tanti volontari che si stanno dedicando all’organizzazione e delle tante aziende del territorio che la stanno sponsorizzando. Come in passato la 24 Ore di Cuneo rappresenterà una bella vetrina ad inizio di un’estate 2026 che rafforzerà l’offerta del NUoVO già ricca di appuntamenti musicali e sportivi.