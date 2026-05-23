CALCIO ECCELLENZA / Al via gli spareggi nazionali: il Fossano ospita la Solbiatese per l’andata delle semifinali

Superati i playoff regionali di Eccellenza è tempo di spareggi nazionali per il Fossano 1919 che domenica 24 maggio, ospiterà i varesini della Solbiatese per l’andata delle semifinali: fischio d’inizio alle 16 allo stadio “Angelo Pochissimo”.

Il Fossano, dopo non aver disputato il primo turno con il Centallo grazie all’ampio vantaggio in classifica, ha superato nella finale del girone B piemontese il Cuneo che, nonostante il pareggio per 2-2, si è dovuto arrendere ai blues a causa del peggior posizionamento in graduatoria. A decidere il derby provinciale sono state la rete di Riccardo D’Ippolito e l’eurogol di Giuseppe Giovinco, vero e proprio trascinatore dei suoi nell’ultimo mese.

I fossanesi avevano terminato il proprio campionato al secondo posto, alle spalle della dominante Alessandria, con 62 punti (in 30 partite): frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. I blues, in stagione, hanno segnato 73 gol e ne hanno subiti 26.

L’allenatore Paolo Fresia si affiderà verosimilmente allo strapotere offensivo dei suoi, con il tridente Marchisone-Sangare-Giovinco che proverà ad essere ancora una volta decisivo. In porta confermato il giovane classe 2009 Fazio, in difesa sarà importante l’esperienza della coppia Quitadamo – Marchetti, mentre a centrocampo spazio alla brillantezza di Angaramo e Bosio.

La Solbiatese, dopo non aver disputato la semifinale con il Legnano grazie all’ampio vantaggio in classifica, ha sconfitto nell’ultimo atto del girone A lombardo il Saronno. A decidere la sfida, vinta dai padroni di casa per 3-0, è stata la doppietta di Luca Guidetti, accompagnata dal sigillo di Monteiro Barbosa.

I varesini avevano concluso il proprio campionato al secondo posto, dietro alla sola Arconatese, con 62 punti (in 34 match): frutto di 16 successi, 14 pareggi e 4 sconfitte. I neroazzurri, in quest’annata, hanno segnato 55 reti e ne hanno subite 35. Inoltre, hanno vinto la Coppa Italia regionale (sconfiggendo in finale il Lemine Almenno), fermandosi poi ai gironi della fase nazionale (vittoria per 2-1 sul Pietra Ligure e pari per 1-1 con l’Alessandria).

Il tecnico Roberto Gatti schiererà quasi certamente la collaudata coppia di attaccanti Martinez Luis Carlos – Monteiro Barbosa, autori rispettivamente di 14 e 24 gol in stagione. Per il resto, la rosa dei lombardi è composta principalmente da giocatori che hanno militato per diverse annate in categorie superiori, aspetto da non sottovalutare nelle partite ad alta tensione.

L’incontro sarà diretto da Alessio Paolini di Chieti, coadiuvato dagli assistenti Davide Biase e Andrea Poggi, quarto ufficiale Mattia Romeo, tutti appartenenti alla sezione di Genova.

Il ritorno si giocherà ad una settimana di distanza dalla prima sfida. Appuntamento, dunque, per domenica 31 maggio, quando allo stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno si deciderà la semifinale degli Spareggi Nazionali: fischio d’inizio alle 16.