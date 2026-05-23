PADEL / Sipario sulla terza edizione del campionato Csi del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo

Si è conclusa tra gli applausi e un tifo da stadio la terza edizione 2026 del campionato Padel del Dopolavoro Ferroviario a Cuneo. Non è stata soltanto una manifestazione sportiva, ma una vera festa per i tantissimi appassionati che, nell’arco della giornata di domenica 17 maggio, hanno affollato il circolo per sostenere i propri beniamini.

Il campionato ha celebrato il suo atto finale dividendo la gloria in due percorsi paralleli.

Nel girone Gold, la finale ha messo di fronte l’ èlite del padel locale. Una sfida di altissimo livello tecnico tra Podio Service ZooPadel composta da Giuliano Botanica, Andrea Battisti e Matteo Galaverna, contro Big Maz composta da Giuseppe Marsiglia, Giacomo Marsiglia, Fabio Pellegrino e Paolo Manzo. Il match è stato un concentrato di adrenalina che ha visto trionfare Podio Service ZooPadel.

Non meno avvincente la finale del circuito Silver, dove la squadra “Creattiva” composta da Marco Collemacine, Sandro Ramonda, Luca Fantini e Fausto Bussone ha avuto la meglio su “La Trimurti del Padel” composta da Daniele Gollè, Marco Gribaudo e Daniele Panuello alzando il trofeo dedicato alla categoria.

“Vedere così tanta partecipazione ci riempie di orgoglio” - commenta Tardivo Tarcisio Presidente del circolo DLF di Cuneo - “Il padel nella nostra provincia non è più una novità, ma una certezza. Quest’anno abbiamo raddoppiato le iscrizioni rispetto alla passata edizione e il livello medio degli atleti si è alzato incredibilmente”.

Al termine del match si è svolta la cerimonia di premiazione con la presenza del Presidente del CSI Mauro Tomatis.

Oltre ai trofei per i primi classificati, sono state premiate tutte le squadre partecipanti, offrendo loro buoni spesa messi a disposizione dal Podio Sport e FisioCentallo sponsor ufficiali del campionato.