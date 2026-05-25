TENNISTAVOLO / L'A4 Verzuolo porta a casa cinque titoli regionali, Simone Garello mattatore

Sabato 23 e domenica 24 maggio, ai campionati regionali assoluti e giovanili di Torino, gli atleti e le atlete dell’A4 Verzuolo hanno dominato la scena conquistando cinque titoli regionali.

Grande protagonista del weekend è stato Simone Garello, autentico mattatore dei campionati regionali, capace di conquistare sia il titolo assoluto sia quello giovanile Under 19. Dopo aver dominato il girone di qualificazione, Simone ha affrontato con autorevolezza tutti i turni del tabellone ad eliminazione diretta, imponendosi poi nella finalissima con un netto 3-0 sul torinese Luca Rolle. Il talento dell’A4 Verzuolo ha completato il suo straordinario fine settimana aggiudicandosi anche il titolo regionale Under 19 grazie al successo in finale contro Gabriele Monte del CUS Torino.

A rendere ancora più trionfale la spedizione verzuolese sono arrivati anche i titoli regionali conquistati da Arianna Giraudo, vincitrice nella categoria Under 11, Marta Garello, dominatrice dell’Under 13, e Ke Hu, salito sul gradino più alto del podio nella gara Under 11. Ottimi risultati anche nelle altre categorie, con le medaglie d’argento ottenute da Carlo Cesano nell’Under 17 e da Pietro Trezza nell’Under 13. A completare il ricco bottino dell’A4 Verzuolo sono arrivati inoltre i terzi posti di Ettore Casonato nell’Under 15, Carlotta Giraudo nell’Under 13, oltre ai podi conquistati da Caterina Cavallera e Melissa Marku nella categoria Under 15.

Nel frattempo, a Cesena, erano in programma i campionati italiani paralimpici, dove si è messo in evidenza Francesco Baggio. Il rappresentante dell’A4 Verzuolo ha conquistato un brillante quinto posto nel singolo, replicando lo stesso piazzamento anche nel doppio disputato insieme all’atleta molisano Maurizio Giuseppe.