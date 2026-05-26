BASKET / Pallacanestro Farigliano, l’Under 17 sfiora il sogno

Si chiude con una sconfitta ma anche con tantissimo orgoglio la straordinaria stagione dell’Under 17 Gold della PF, battuta 91-70 da Biella Next nella finale per il titolo regionale.

I fariglianesi hanno retto il confronto per circa un quarto d’ora, giocando alla pari contro una delle formazioni più forti della categoria, prima di cedere alla maggiore fisicità, intensità e qualità degli avversari, che hanno conquistato meritatamente il titolo. Resta però una stagione da incorniciare per il gruppo 2009/2010, protagonista di un percorso storico per la società.

Per la prima volta, infatti, la Pallacanestro Farigliano è riuscita a raggiungere una finale regionale Under 17 Gold, confermando la crescita del vivaio dopo le finali Under 15 delle scorse stagioni. Grande soddisfazione anche per il lavoro svolto da giocatori e staff tecnico: i ragazzi hanno affrontato quattro campionati differenti, mantenendo costanza, impegno e grande presenza agli allenamenti fin dalla preparazione estiva di agosto.

Lo staff composto da Alf, Dany, Cippo ed Ezio ha accompagnato la crescita tecnica e caratteriale del gruppo, costruendo una squadra capace di competere ai massimi livelli regionali.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

PF 70

BIELLA NEXT 91