Grande concerto a Bra: Goran Bregović si esibirà alla Zizzola con la Wedding and Funeral Band

Goran Bregović sarà in concerto a Bra il prossimo 25 luglio, al parco della Zizzola.

Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un’intensa interpretazione de “Il Pescatore” di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran Bregović, tra i più celebri e apprezzati musicisti e compositori balcanici a livello mondiale, annuncia il suo ritorno in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili, accompagnato dalla sua inconfondibile Wedding and Funeral Band.



Con un ensemble esplosivo composto da trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e le potenti voci bulgare, Bregović porterà sui palchi italiani tutta l’energia del suo celebre “turbo folk”: una miscela travolgente di musica tradizionale e sonorità moderne. In scaletta, i brani più amati del suo repertorio, affiancati da composizioni tratte dagli album più recenti e da alcune anticipazioni del nuovo progetto discografico in arrivo.



A rendere ancora più unica l’esperienza live sarà proprio la Wedding and Funeral Band, capace di fondere con maestria le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock contemporaneo. I suoi musicisti, cresciuti nella tradizione gitana, trasformeranno ogni concerto in una celebrazione di suoni, stili e culture, in un vero e proprio melting pot musicale coinvolgente, energico e sorprendente.



Il tour è organizzato da IMARTS - INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS.

Per i biglietti: https://linktr.ee/goranbregovic_tour

Biglietti posto unico a 35 euro più diritti di prevendita



THE WEDDING AND FUNERAL BAND è composta da:

GORAN BREGOVIC

Chitarra, Sintetizzatore, Voce



UNA BAND GITANA DI FIATI

Muharem Redžepi - Goc (Grancassa tradizionale), Voce

Denis Velickovic - Prima Tromba

Dragic Velickovic - Seconda Tromba

Stojan Dimov – Sax, Clarinet

Aleksandar Rajkovic – primo Trombone, Glockenspiel

Milos Mihajlovic - Secondo Trombone



VOCI BULGARE

Ludmila Radkova Trajkova - Voce

Daniela Radkova -Aleksandrova – Voce