BASKET SERIE C INTERREGIONALE / Cogal Savigliano: avvio bruciante nelle semifinali playoff

Le semifinali si aprono al meglio per la Cogal Savigliano che, sabato sera, ha avuto la meglio su Aurora Chiavari, formazione attrezzata che dall’inverno in poi è risalita dalla cosa della classifica fino al terzo posto. Le Pantere, forti del weekend di riposo, si presentano pronti al primo appuntamento del secondo turno playoff.

La partenza dei biancorossi è semplicemente perfetta: Bonatti apre le danze con una tripla al primo tiro tentato, Chiavari non regge l’urto e manda a ripetizione le Pantere in lunetta e a seguire Gioda e due volte Romerio puniscono di nuovo dall’arco. Un avvio da film che dopo quattro minuti di gioco vede i padroni di casa avanti per 18-3, complici anche le polveri bagnate degli ospiti. L’inerzia si mantiane sugli stessi binari e alla prima sirena il parziale recita un netto 27-9.

La partita si fa poi più equilibrata, complice un comprensibile calo offensivo della Cogal e la ripresa di Chiavari. All’intervallo il tabellone recita comunque +19 per i saviglianesi.

Con una sfida sui binari giusti le Pantere inseriscono il pilota automatico, ma gli ospiti si ritrovano comunque nuovamente in difficoltà e, sul finire della terza frazione, il distacco tocca anche i 30 punti. Con gara 1 già in tasca i biancorossi calano di intensità in entrambe le metà campo e Chiavari ne approfitta per ridurre il passivo senza mai davvero dare l’impressione di poterla riaprire.

La prima occasione per chiudere la serie si presenterà già mercoledì con la trasferta a Rapallo, palla a due alle 21.15.

COGAL SAVIGLIANO 73 – AURORA CHIAVARI 59

27-9, 17-16, 18-17, 11-17

Savigliano: Romerio 14, Bonatti 11, Origlia 2, Agbogan 12, Abrate 19, Isaia 3, Pulina 4, Inglese, Giorsino, Amateis, Molinario 1, Gioda 7. All.: Siclari