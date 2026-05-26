CALCIO / ASD Benese: il settore giovanile e lo storico ex presidente Pane premiati allo stadio Gasco di Mondovì

L’ASD Benese ha ottenuto quest’anno il prestigioso riconoscimento di società simbolo, contraddistintasi come una delle realtà che ha favorito la crescita del suo vivaio.

Il tutto in occasione della “Festa del Calcio Giovanile della F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Piemonte Valle d’Aosta*

L’ appuntamento, che si è svolto allo Stadio Gasco di Mondovì lo scorso 23 maggio, ha celebrato il valore dello sport come strumento di crescita, educazione e comunità.

La società dell’ASD Benese, rappresentata dall’attuale presidente Stefano Santero, dal segretario Damiano Beccaria, dal coordinatore del settore giovanile Luciano Borra e dallo storico ex presidente Gianni Pane, sta diventando un fiore all’occhiello per Bene Vagienna.

È stato un momento di orgoglio per tutto il calcio giovanile provinciale. Sulle tribune, le famiglie hanno applaudito con calore, testimoniando l’apprezzamento per il lavoro quotidiano, silenzioso e appassionato, che i volontari delle società svolgono per la crescita e la salute dei ragazzi.

Il momento più toccante della giornata con il premio consegnato a Gianni Pane. Per 16 anni ha guidato infatti l’ASD Benese con dedizione e visione, facendola crescere in modo considerevole e lasciando un’impronta profonda nella storia della società e del territorio.

A sottolineare il valore di questo impegno è stato il Sindaco Claudio Ambrogio: “Un grande grazie a Gianni per il suo impegno continuo e costante per il bene dei nostri ragazzi. Persone come lui sono l’anima dello sport di base: senza il loro tempo e la loro passione, non ci sarebbe futuro per il calcio giovanile e per la nostra comunità”.

Una festa che ha messo al centro i giovani, le famiglie e i volontari, confermando che lo sport, quando è fatto con il cuore, costruisce legami che restano nel tempo.

Conclude il segretario dell’ASD Benese Damiano Beccaria: "Credo fin dall’inizio nel valore della società, nel percorso condiviso con il presidente Gianni e nel lavoro fatto insieme in questi anni. Punti chiave del progetto sono l’affiliazione al Torino FC come Academy ufficiale, che ha migliorato la crescita della società e la formazione di mister e allenatori, e la collaborazione con l’ASD Narzole Calcio, con cui abbiamo unito tutto il settore giovanile.

Unendo le forze si costruisce un settore giovanile sano e strutturato, dove i ragazzi crescono con valori solidi. Il calcio, a queste età, è scuola di vita: insegna gioco di squadra, rispetto e che si cresce insieme, non da soli.

La collaborazione ci permette di avere continuità e numeri importanti, con squadre dai Piccoli Amici di 5 anni fino alla Juniores dei 20 anni, coprendo tutto il percorso sportivo ed educativo”.