Giro d’Italia Women: l’organizzazione logistica della grande tappa Saluzzo- Saluzzo

Conto alla rovescia per il grande appuntamento con il Giro d’Italia Women 2026, l’evento sportivo dell’anno di domenica 7 giugno: la 9° tappa Saluzzo-Saluzzo, gran finale della gara, che partirà sabato 30 maggio da Cesenatico.

Presentata nella Sala Giunta del municipio l’organizzazione logistica del circuito, con le chiusure e limitazioni alla circolazione stradale.

Tre i momenti clou del gran giorno saluzzese, ha illustrato il comandante della Polizia Locale Fulvio Senestro, relativi alla partenza, al passaggio intermedio e all’arrivo a Saluzzo della corsa, considerata per importanza il quinto evento ciclistico a livello europeo.

Una chiusura totale, dalle 6 alle 21, interesserà le piazze Garibaldi, Cavour (dove sarà allestito il Village) tutta la zona di corso Mazzini, e piazza XX Settembre. Chiuso anche il Foro Boario, intera area al servizio della gara dove giungeranno, dopo l'8° tappa Rivoli - Sestriere, i bus delle atlete e seguito, con i mezzi della logistica.

Al servizio mediatico dell’evento sportivo è riservato in esclusiva il parcheggio del cimitero dove verranno installati il complesso operativo della Rai e l’ ufficio stampa. Chiusa via Circonvallazione sino al traguardo presso la sede di eViso, main sponsor dell’evento.

La partenza delle 147 atlete divise in 21 squadre, avverrà alle 13,15 in corso Italia.

Per questa fase la chiusura dell'isola pedonale è dalle 12,15 alle 13,45 - ha continuato Senestro - sempre con la chiusura di via Martiri, già messo a disposizione dalle 6 per il formarsi della carovana e per la passerella delle atlete.

Dopo lo start ufficiale, il gruppo si dirigerà verso la rotonda di via Savigliano, percorrerà via Savigliano stessa fino alla rotonda della tangenziale est per poi imboccare la direzione verso Torre San Giorgio e Moretta.

Il percorso toccherà successivamente Villafranca Piemonte, Cavour, Osasco, San Secondo di Pinerolo, Bricherasio, Bibiana, Montoso (a quota 1254 metri), Bagnolo, Barge, Colletta di Paesana (627 metri), Paesana, Sanfront, Martiniana, Saluzzo San Lazzaro, Castellar, Brondello, Colletta di Brondello (a quota 818), Isasca, Venasca, Rossana, Colletta di Rossana (a quota 611 metri), Busca, Costigliole, Verzuolo, Manta e ritorno a Saluzzo.

Il Giro toccherà ancora Saluzzo, nella frazione di San Lazzaro, arrivando da Martiniana e costeggiando il campko da golf, lungo la Strada dei Boschi.. Il percorso di gara, svolterà poi verso Castellar, alla mini rotonda dove è eretto il pilone di San Rocco, per continuare successivamente verso Pagno e Brondello.

In quest’area di San Lazzaro la chiusura strade sarà dalle 15 alle 17. In quelle due ore l'accesso al municipio castellarese è bloccato alle auto.

L’arrivo della “Corsa Rosa” dopo i 143 km e 2.200 metri di dislivello ,è previsto per le prime atlete intorno alle 17. Il traguardo sarà posizionato in via Circovallazioe all’altezza della ditta Bilance Fraire.

Le atlete entreranno in Saluzzo da Manta. Per questa fase, aggiunge il comandante, saranno chiuse al traffico dalle 16 alle 18,30: via Cuneo, corso Roma, corso XXVII Aprile, via Torino, via Circonvallazione.

In città il corpo dei Polizia locale sarà operativo con 4 equipaggi e 75 volontari coordinati dal comandante Senestro, mentre gli uffici tecnici comunali si occuperanno della logistica al servizio della gara, prima, durante e dopo, coordinati dal responsabile Flavio Tallone.

Nella giornata di domenica saranno sospese inoltre le limitazioni della Ztl nel centro storico, che potrà essere utilizzato per gli spostamenti veicolari.

Saluzzo dove già sventolano le bandierine rosa e le aiuole si sono riempite di fiori dello stesso colore, si sta preparando ad accogliere il giro femminile internazionale . I commercianti per l’allestimento delle vetrine a tema, possono rivolgersi al CCN richiedendo i materiali promozionali, pensati per tanti tipi di tifosi, realizzati con la Fondazione Bertoni.

Il sindaco Franco Demaria con l’assessore allo Sport Enrico Falda sottolineano la portata dell’evento: si tratta di una tappa ad anello con partenza e arrivo, oltre ad essere conclusione del Giro. “In un piccolo centro non è cosa comune e rappresenta una vetrina eccezionale per l’impatto mediatico su tutto il territorio delle terre del Monviso e per la presenza numerosa di tifosi e professionisti della macchina organizzativa".

Si attendono circa 40 mila appassionati e il week- end del 6 e 7 giugno porterà in Regione numeri alti di turisti amanti della bici e in particolare da paesi del Nord Europa, dove il ciclismo femminile è molto seguito.

La tappa è presentata dall’ Organizzazione del Giro, il gruppo Rcs, come “molto mossa” disegnata per esaltare spettacolo e resilienza: vedrà le atlete nella parte centrale del tracciato affrontare in sequenza tre salite iconiche del territorio: Montoso (Salita GPM 1° categoria), Colletta di Paesana (Salita GPM 3° categoria) e Colletta di Brondello (Salita GPM 2° categoria), prima del finale, nel cuore di Saluzzo.

L'evento sarà trasmesso sul circuito Eurovisione e avrà una diffusione mediatica globale con circa 100 Paesi nel mondo potenzialmente collegati. La Rai e i canali Eurosport e Discovery trasmetteranno i momenti della tappa. Due ore di diretta su Rai 2 sarà dedicata a Saluzzo e al Saluzzese con schede informative su luoghi del territorio, beni artistici e specialità gastronomiche.



