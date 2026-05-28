CALCIO / Presentato l’8° “Orange International Summer Camp”: a Sant’Albano Stura arriverà Pedro Torrado del Benfica

Sarà un’estate sicuramente piena di motivazioni e voglia di stare insieme, all’insegna dei valori dello sport, in modo particolare del calcio arancionero del Sant’Albano.

La società che quest’anno ha ricoperto al primo anno in assoluto in Promozione un ruolo da protagonista, sfiorando i playoff nel girone C, ha infatti organizzato lo scorso 15 maggio al Dama Hotel di Fossano la serata ufficiale di presentazione dell’8° Orange International Summer Camp, in programma a Sant’Albano Stura dal 6 al 10 luglio 2026, dalle 8 alle 17.

L’edizione del prossimo anno potrà contare su un ospite d’eccezione: Pedro Torrado, responsabile dell’attività di base del SL Benfica, uno dei club più prestigiosi d’Europa. Sarà rivolto ai giovani calciatori dal 2009 al 2020.

Davanti a sponsor, stampa e autorità locali, sono intervenuti nell’ordine Marco Curti e Mauro Manassero, presidente e vicepresidente della ASD Sant’Albano Calcio, il sindaco Massimo Ravera, i responsabili tecnici e co-fondatori del Camp Sergio Boscarino e Sergio Soldano e infine Alberto Petiti, in rappresentanza della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano.

La serata, condotta da Deejay Max, ha alternato filmati, musica e momenti di racconto, ripercorrendo la storia di un evento che, in otto edizioni, è diventato il più grande appuntamento calcistico estivo del Piemonte.

Oltre 1100 giovani partecipanti hanno preso parte alle edizioni precedenti, che hanno ospitato tecnici e professionisti di club internazionali come Barcellona, Boca Juniors, Roma, Athletic Bilbao, Manchester City, Borussia Dortmund, oltre a un campione del mondo come Pedro Pablo Pasculli.

Ampio spazio è stato dedicato al valore che il Camp rappresenta per il territorio: una settimana capace di generare movimento, opportunità e progettualità condivise tra società sportive, sponsor e istituzioni. Si è parlato anche di strutture, prospettive future e del ruolo centrale della comunità locale. Infine sono stati proiettati i video messaggi augurali di tutti gli ospiti delle passate edizioni, oltre un messaggio d'in bocca al lupo da parte dell'ex capitano dell'Inter del Triplete Javier Zanetti.

L’incontro ha messo in luce come una realtà dilettantistica come il Sant’Albano Calcio, grazie alla visione dei tre fondatori e al supporto di una comunità di appena 2.400 abitanti, sia riuscita a costruire un evento di livello internazionale. Un risultato reso possibile dal lavoro di centinaia di collaboratori tecnici, ludici e logistici, che hanno trasformato l’Orange International Summer Camp nella “settimana più bella dell’anno” per tanti giovani calciatori e tecnici.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Marco al 340(4019850 o inviare mail a orangeintsummercamp@gmail.com