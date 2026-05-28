CICLISMO / Vigor Cycling, nel Varesotto piazzamenti e segnali positivi: ora il focus sui Regionali

Domenica senza acuti, ma comunque ricca di indicazioni per la Vigor Cycling, impegnata nel Varesotto con le diverse categorie. Gli allievi, diretti da Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino, hanno preso parte alla classica da Ispra a Brinzio, caratterizzata da un percorso selettivo che comprendeva la salita affrontata anche dai professionisti.

Nonostante le premesse, la corsa si è risolta con un gruppo ancora numeroso al comando: ben 35 corridori si sono giocati la vittoria allo sprint. Tra questi anche Tomas Lantermino, ben posizionato ma chiuso da un avversario nell’ultimo chilometro. Il corridore è riuscito a evitare la caduta, perdendo però terreno e chiudendo al ventiquattresimo posto. Poco dietro il gruppo di testa hanno concluso anche Tommaso Bozzoli, Federico Groppo e Francesco Mellano, mentre Jacopo Martino ha pagato un inconveniente meccanico. In gara anche Loris Perrone.

Impegno importante ora all’orizzonte: domenica 31 maggio la squadra sarà al via del Campionato Regionale piemontese allievi in programma a Calea di Lessolo.