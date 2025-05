Circo, spettacoli, musica e giochi per Effetto Notte a Saluzzo

Venti volte Effetto Notte: appuntamento sabato 31 maggio per quella che è da sempre una grande festa di strada e piazza, che si colora di acrobazie, ingegno e magia, musica. Si colora delle persone che vivono Saluzzo e del gusto e dell'ospitalità che i locali saluzzesi sanno offrire. Grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e alla partecipazione dei locali saluzzesi, la Città si fa palco che ospita dj set, spettacoli, arte, musica e tanto altro …

Torna ArteMakìA che, dopo i miti greci, propone Pot-Pourri con 4 spettacoli, 4 isole da raggiungere e in cui sostare un attimo per sognare e divertirsi: Made in Honolulu - Arte di strada | On The Road - Circo Contemporaneo | Living Free - Performance visuale aerea | Jumpin' Jacks - Stunt e Folli Acrobazie.

Tra un’isola e l’altra la musica che accende i locali, concreti per portare generi e toccare sensibilità diverse, i giochi per le famiglie.

Ma Effetto Notte infatti non si ferma. Per le famiglie arriva Dimensione Arcana con i suoi grandi giochi e giochi da grandi. Il gioco non è un semplice passatempo ma è un momento per riflettere, divertirsi, imparare, crescere. ecco perchè a saluzzo arriva un gruppo di giovani che il “gioco” lo sa davvero raccontare. Uno spazio, quello tra Duomo e Piazza Risorgimento, che vedrà protagonisti grandi e piccoli. E ancora, il centro cittadino sarà invaso dalla musica con i Superdust, New Five Rock Band e 440 HERTZ.

Gli esercizi aderenti: Caffè Dublino, Montmartre, Caffè Pellico, Bar Corona Grossa, Bar Mixology, Tiffany Caffè, Birrificio della Granda, Caffè della Vittoria, Turn Over, Gelateria Dabun, Pizzeria Piedigrotta, Ristorante Rododendro, Caffè Principe, Caffè del Centro, Caffé Stradivari, Piazzetta Caffè, Bar Crystal, Le Bute, Caffè del Duomo, L’ortica Libreria Indipendente, Corso Italia 102, Black Out, Il Baricentro, Il Picciotto, Gelateria La Romana, Incanto, Il Salotto, Prestige.

Il programma

Dalle ore 19.00 – Chiusura strade

Lo spazio per le famiglie

Dalle ore 20.30 tra il duomo e PIazza Risorgimento

Dimensione Arcana è un’associazione ludico-culturale, no-profit, con sede nel Comune di Moretta (CN) a pochi minuti d’auto da Saluzzo. L’associazione propone, tramite serate ed eventi, occasioni ricreative a soci e non. Le attività principali proposte sono Giochi da Tavolo, Giochi di Ruolo, Calciobalilla, Ping Pong e Retrogaming. Per EFFETTO NOTTE grandi giochi e giochi per grandi, insomma, davvero tutto!

Le performance dal vivo

Pot-Pourri

Spettacolo scritto e diretto da Milo Scotton

Made in Honolulu - Arte di strada

On The Road - Circo Contemporaneo

Living Free - Performance visuale aerea

Jumpin' Jacks - Stunt e Folli Acrobazie

I Concerti e i Dj set in centro

30ª SALUZZO ARTE

dal 31 maggio all’8 giugno

Inaugurazione

Sabato 31 maggio

ore 16.30 – La Castiglia

ore 18.00 - Ex Tribunale, Piazza Buttini

ore 19.00 - Il Quartiere

a seguire … LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE CONTEMPORANEA al Quartiere - aperto sino alle ore 22 - mentre LA CASTIGLIA sarà aperta sino alle ore 20