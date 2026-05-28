SUPERLEGA / Cuneo Volley, Lorenzo Sala ancora in biancoblù: “Qui mi sento a casa” (VIDEO)

Lorenzo Sala vestirà ancora la maglia del Cuneo Volley. Una notizia che circolava ormai da settimane nell’ambiente pallavolistico cuneese e che nella giornata di mercoledì 27 maggio ha trovato anche i crismi dell’ufficialità con la presentazione della riconferma andata in scena nella sede di Cuneo Lube a Tarantasca, alla presenza del titolare Emiliano Rosso.

Un legame sempre più stretto quello tra il club biancoblù e Cuneo Lube, partner ormai storico della società guidata dal presidente Gabriele Costamagna. Accanto a Sala erano presenti anche il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima e la team manager Silvia Canale.

Ad aprire l’incontro è stato proprio Brugiafreddo, che ha sottolineato il rapporto costruito con il giocatore nel corso dell’ultima stagione. “Sono molto contento di tornare a presentare Lorenzo Sala, perché con lui abbiamo iniziato un percorso. L’anno scorso di questi tempi ci siamo guardati negli occhi e ci siamo promessi di arrivare a un obiettivo. Sono certo che con questa nuova stagione arriveremo a quell’obiettivo che io e lui sappiamo e che potrà fare bene a tutto Cuneo Volley. Lo ringrazio perché è un ragazzo che si è dedicato anima e corpo alla nostra causa”.

Sala ha spiegato con grande semplicità le motivazioni che lo hanno portato a scegliere ancora Cuneo. “Non è mai facile trovarsi bene in un posto. Tante volte il pubblico non vede quello che c’è dietro le quinte. Io sono un ragazzo semplice e quando trovo un ambiente che mi fa stare bene mi sento a casa. Cuneo quest’anno mi ha accolto come se fossi sempre stato uno di loro”.

L'opposto biancoblù ha poi ricordato anche i momenti difficili vissuti nella passata stagione, segnata dagli infortuni, evidenziando però la vicinanza del club. “Non era scontato trovare una società pronta ad aiutarti e a darti fiducia. Quando senti questo dici: forse finalmente sono nel posto giusto. E poi c’è il pubblico, che è una cosa incredibile”.

Guardando alla prossima annata, Sala ha ribadito entusiasmo e voglia di crescere in un ambiente di Superlega. “La motivazione è anche quella di vivere un ambiente che tutti sognano. Con Nathan (Feral N.d.R.) ci sarà sempre competizione, ma in maniera sana. Dopo la partita di Grottazzolina, quando ho vinto l’Mvp, il primo a venire da me è stato lui per abbracciarmi e farmi i complimenti. Non è una cosa scontata quando ci si gioca lo stesso posto”.

Il nuovo Cuneo sarà profondamente rinnovato e più giovane, ma Sala vede aspetti positivi in questa trasformazione. “Cambieranno tanti innesti importanti e dovremo trovare l’intesa, ma il vantaggio di una squadra giovane è che tutti si mettono a disposizione. Avremo anche giocatori esperti che ci daranno una grossa mano”.

Fondamentale, secondo il centrale, sarà anche la continuità tecnica con coach Matteo Battocchio. “Con Matteo parlo tanto. Mi piace il rapporto diretto tra allenatore e giocatore, anche quando bisogna dirsi cose scomode. Lui ha esperienza con i gruppi giovani e penso possa gestire molto bene questa squadra”.

Spazio poi anche al legame tra il club e il territorio, rappresentato dalla presenza di Cuneo Lube. Emiliano Rosso ha ribadito il proprio attaccamento ai colori biancoblù. “Sono sei anni che faccio parte della famiglia del Cuneo Volley come sponsor. È una sponsorizzazione di cuore, perché io sono nato con il volley e con il Palatenda. Siamo pronti alla nuova sfida”.

Davide Bima ha invece confermato che la partnership con l’azienda tarantaschese continuerà a crescere. “Cuneo Lube è una delle case del Cuneo Volley. Emiliano sarà sempre più addentro nel mondo biancoblù. Il nome Cuneo racchiude due eccellenze del territorio che portano il nostro nome in Italia e nel mondo”.

Sul futuro della squadra si è espresso ancora Brugiafreddo, tracciando l’identikit del nuovo gruppo. “Mi aspetto una Cuneo molto operaia. Per motivi anagrafici servirà tantissimo lavoro, ma vedo una squadra motivata. Se queste componenti si uniranno nel modo giusto, potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Infine Sala ha raccontato anche il lungo lavoro svolto nel post season. “È stato impegnativo, perché dopo la stagione pensi di poter staccare un po’, ma è anche il momento migliore per spingere in palestra. Senza le pressioni delle partite riesci a lavorare con serenità. Per noi giovani è molto importante avere uno staff sempre presente e pronto a lavorare per noi”..