BADMINTON / Vallauri di Fossano in vetta: Francesco Vignola campione assoluto ai Giochi della Gioventù 2026

Un successo storico per l’Istituto Vallauri di Fossano. Francesco Vignola, studente della classe 2ª C Meccanica, ha conquistato il primo posto assoluto ai Giochi della Gioventù 2026, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella specialità olimpica del badminton singolare.

Il giovane atleta ha superato le eliminatorie contro i migliori concorrenti di tutta Italia, dimostrando tecnica, determinazione e sangue freddo. La finale si è disputata nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma, dove Francesco ha trionfato regalando al Vallauri un successo indimenticabile e un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica.

Ma il successo del Vallauri non si ferma al badminton. Lorenzo Costa, della classe 3ª C Meccanica, si è distinto a livello nazionale nella disciplina del getto del peso, confermandosi come uno dei giovani talenti più promettenti dell’atletica leggera italiana.

Un plauso speciale va ai professori Dominici e Alessandrini, che hanno creduto fin da subito nelle capacità dei due ragazzi, sostenendoli e accompagnandoli con dedizione fino a questo prestigioso traguardo. Il loro lavoro educativo e formativo ha contribuito in modo determinante a portare il Vallauri sul podio nazionale.

Il successo di Vignola e Costa rappresenta un esempio di come lo sport scolastico possa diventare veicolo di crescita personale, disciplina e unità. Il Vallauri può ora vantare due campioni nazionali che danno lustro alla scuola e al territorio piemontese.