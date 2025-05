"Travolto da un'auto che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso"

È stato travolto da un'autovettura mentre si trovava in bici sulla Saluzzo-Savigliano, ma il conducente del mezzo non si è fermato a prestargli soccorso.

Un grave episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quello che si è verificato ieri, mercoledì 28 maggio, ai danni di un uomo classe 1949.

A segnalarci i fatti è la famiglia dell'uomo, che ha riportato numerose contusioni ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in pronto soccorso a Savigliano.

Di seguito la lettera della famiglia che riceviamo e pubblichiamo

Gentile Redazione di TargatoCN,

desidero segnalare un grave episodio avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 28 maggio, che ha coinvolto mio suocero.

Nella mattinata, mentre stava tranquillamente percorrendo in bicicletta le strade tra Saluzzo e Savigliano, è stato travolto da un'autovettura che, in modo inqualificabile, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Un comportamento di totale inciviltà e irresponsabilità, che non solo rappresenta un reato, ma anche una grave offesa ai principi di umanità e rispetto del prossimo.

L'impatto è stato tale da causare il distacco dello specchietto retrovisore destro dell'auto, elemento ora in mano alle forze dell’ordine e che sarà determinante per identificare il responsabile. I Carabinieri di Savigliano stanno infatti conducendo le indagini per risalire al proprietario del veicolo e contestargli così il reato di omissione di soccorso stradale.

Mio suocero ha riportato ferite e contusioni, in particolare a mano, gomito e ginocchia, e ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Segnalo questo episodio nella speranza che venga dato risalto all’accaduto: non solo per contribuire alla ricerca del colpevole, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle regole e della vita altrui.



Lettera firmata