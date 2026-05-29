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Attualità | 29 maggio 2026, 17:45

Bra, l’ultimo saluto a Giacomo Berrino tra commozione e preghiere

Tante associazioni al rito funebre di questo pomeriggio per ricordare un amico e un confratello

In foto un ultimo saluto al fotografo Giacomo Berrino

In foto un ultimo saluto al fotografo Giacomo Berrino

Il suono delle campane di Sant’Andrea a Bra ha accompagnato Giacomo Berrino, storico fotografo e uomo del volontariato, nel suo ultimo viaggio, questo pomeriggio di venerdì 29 maggio.

Dalla Confraternita della salsiccia di Bra alla Confraternita della nocciola di Cortemilia, fino ai Battuti Bianchi e al Lions Club Bra Host, passando per l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC), la Federazione Italiana dei Combattenti Alleati (FIDCA), l’associazione culturale Asmangia e il Caffè letterario di Albedo. L'addio di amici e confratelli colmo di gratitudine, coagulato nel messaggio del commendatore Clemente Malvino.

È proprio vero, anche i verbi al passato cambiano coniugazione quando le persone restano presenti. In senso letterale: dei “doni”. Giacomo lo è e l’abbraccio di tanti amici ne risulta la conferma più evidente, pur se impossibile è immaginare il dolore che brucia tuttora nelle persone a lui più vicine, per le quali oggi è un giorno a due volti.

Non saremmo infatti corretti se a fronte del seme di generosità messo a dimora da Giacomo, ignorassimo quel senso di dolore che ha la morte di una persona che ha condiviso con noi un pezzo di strada importante.

Altre parole non vogliamo aggiungere, limitandoci a rilanciare quell’abbraccio forte, che non lascia solo nessuno e accomuna tutti.

Silvia Gullino

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