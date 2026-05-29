Festa della Repubblica: le celebrazioni della Città di Mondovì

"Ottant’anni da quando il Popolo italiano, scegliendo la strada della Repubblica, ha intrapreso un nuovo cammino fatto di democrazia e libertà, ma soprattutto ottant’anni dall’elezione dell’Assemblea costituente, dove uomini e donne di alto profilo sono stati chiamati a scrivere, a custodire e a vigliare i valori e i principi costituzionali su cui, ancora oggi, si fonda il nostro Paese. Da qui, allora, l’importanza di omaggiare coloro che hanno saputo gettare le fondamenta della nostra Storia attraverso la lungimiranza, l’esperienza, il pensiero critico e la cultura. Quella stessa cultura che non può essere concepita come un privilegio per pochi ma che, al contrario, deve restare un diritto fondamentale di tutti i cittadini, agendo come garante per lo sviluppo della democrazia e il mantenimento dell’uguaglianza sociale. Con rinnovato spirito comunitario, quindi, ci apprestiamo a celebrare la nostra Repubblica e i suoi fondatori, consapevoli del valore universale di quanto costruito in ottant’anni di storia, nei quali il nostro Paese ha saputo progredire nella scienza, nell’industria e nelle arti, consentendoci altresì di sviluppare una società democratica, solidale e pacifica" così sindaco Luca Robaldo in vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno.

Una ricorrenza che quest’anno la Città di Mondovì ricorderà in due distinti momenti: sabato 6 giugno alle ore 18.00 presso Parco Europa, con l’iniziativa promossa da Confcommercio di Mondovì “Adele vola: 80 anni di storia repubblicana tra promozione e inclusione”, in seno alla quale verrà ufficialmente inaugurata la mongolfiera istituzionale di Confcommercio. Domenica 7 giugno, invece, a partire dalle ore 17.15 presso l’atrio dell’ex Palazzo di Giustizia, l’orazione ufficiale a cura di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo), la presentazione del Progetto esecutivo di recupero funzionale della ex Caserma “G. Galliano” - Cittadell’Arte e l’esibizione musicale “Sulle note della Repubblica” a cura dell’associazione “La Scala del Re”.