Dogliani, il Festival della TV entra in RSA: aperitivo alla Sacra Famiglia tra ospiti e volontari

Il giardino della RSA “Sacra Famiglia”, nel cuore di Dogliani, ha ospitato questa mattina un aperitivo in occasione dell'apertura della quindicesima edizione del Festival della TV, in programma in città dal 29 al 31 maggio.

Un momento conviviale nato al di fuori del programma ufficiale del Festival, ma capace di restituire il clima di attesa e partecipazione che ogni anno accompagna uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama nazionale. Tra i presenti, i volontari dell'Associazione Un Sole per Chi è Solo che, insieme alla presidente Barbara Ferrero, hanno scelto di condividere la mattinata con i numerosi ospiti della Residenza. Per molti di loro, il Festival della TV non è un evento lontano o astratto: la televisione ha segnato decenni della loro vita e ritrovarsi a pochi passi da un appuntamento che ne celebra la storia ed il futuro ha rappresentato un momento di autentica gioia.

Il Festival della TV è il principale evento italiano dedicato al mondo della televisione e dei media. Dal 2012, ogni edizione trasforma Dogliani in un laboratorio di idee a scala nazionale, dove esperti, autori, editori e professionisti del settore si confrontano sul presente della tv e sul futuro della comunicazione.

"Siamo felici che la città di Dogliani viva il Festival come un momento collettivo, che va oltre il programma ufficiale. Vedere la comunità animarsi intorno a questi giorni è per noi la conferma che la televisione e i media sono ancora al centro della vita delle persone" ha dichiarato il direttore della struttura Fabio Cageggi.





