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Attualità | 29 maggio 2026, 16:42

Serralunga d’Alba mostra il lato “più nascosto”: sabato 6 giugno ritorna “Castello Segreto”

Una visita serale straordinaria tra torri, passaggi nascosti e antiche cantine

Serralunga d’Alba mostra il lato “più nascosto”: sabato 6 giugno ritorna “Castello Segreto”

Quando il Castello chiude le porte ai visitatori e il tramonto inizia a scendere sulle colline del Barolo, il maniero di Serralunga d’Alba cambia volto. È proprio in quell’ora sospesa tra la fine del giorno e l’inizio della sera che ritorna “Castello Segreto”, la speciale visita guidata che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli spazi più nascosti e meno accessibili del Castello.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle 18.30, nell’orario di chiusura del percorso ordinario di visita. Un’esperienza costruita per piccoli gruppi che permetterà di attraversare ambienti normalmente esclusi dal tour tradizionale, seguendo un itinerario che unisce racconto storico, architettura e atmosfera.

Durante la visita si salirà sulla torre quadrata, il punto più alto e panoramico del Castello, per osservare il paesaggio delle Langhe nella luce del tramonto. Da lì il percorso proseguirà attraverso la torre rotonda, fino a raggiungere le antiche cantine del maniero, dove sarà possibile vedere da vicino il suggestivo pozzo rasoio, uno degli elementi più particolari e meno conosciuti dell’intera struttura.

L’esperienza è pensata per mantenere un carattere raccolto e immersivo: i posti disponibili saranno infatti soltanto 20. La partecipazione è consigliata a partire dai 12 anni di età. Si suggerisce di indossare scarpe comode per l’occasione. Il costo della visita è di 15 euro a persona, con tariffa unica. La prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo info@castellodiserralunga.it.

Il Castello di Serralunga è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.

comunicato stampa

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