CBT ITALIA rinnova la partnership con Guglielmo Bosca: adrenalina, velocità e fiducia assoluta sulla nuova Mystero

Ci sono atleti che convivono con la velocità. E poi ci sono quelli che la cercano, la dominano, la trasformano in identità. Guglielmo Bosca appartiene a questa categoria.

Azzurro della Nazionale Italiana di sci alpino, specialista di SuperG e Discesa Libera, Bosca ha scritto pagine importanti nel panorama internazionale, arrivando fino al quinto posto nella classifica di Coppa del Mondo, confrontandosi ogni weekend con i migliori interpreti assoluti della velocità sugli sci.

Dopo l’infortunio della scorsa stagione, il suo obiettivo è chiaro: tornare ai vertici. Con la determinazione di chi conosce il proprio livello. Con la fame di chi vuole riprendersi ciò che gli appartiene. Ed è proprio in questo percorso che si rinnova la collaborazione con CBT ITALIA.

Un rapporto costruito sulla ricerca della performance, sulla fiducia assoluta nel mezzo e sulla necessità di arrivare all’inverno nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili.

Per un atleta che affronta discese oltre i 130 km/h, ogni dettaglio della preparazione conta. E la bicicletta da corsa rappresenta un elemento centrale nel lavoro aerobico, nella resistenza e nella sensibilità del gesto atletico.

Quest’anno, accanto a Bosca, c’è la nuova CBT ITALIA Mystero. La naturale evoluzione della precedente Necer99. Un progetto nato per elevare ulteriormente il concetto di bici aero ad alte prestazioni.

Telaio full carbon, geometrie aggressive ma perfettamente equilibrate, rigidità strutturale e precisione assoluta alle alte velocità: la Mystero è stata sviluppata per creare un legame totale tra atleta e bicicletta, fino a diventare un’estensione naturale del corpo.

Perché quando si vive costantemente sul limite, la fiducia non è un optional. È tutto. Bosca lo racconta con la lucidità di chi passa la propria vita a percepire differenze minime tra materiali, reazioni e sensazioni.

G “Diciamo che il mio mondo è sicuramente più la neve che l’asfalto: sono un atleta di sci alpino, non un ciclista professionista. Però passo comunque molto tempo in sella su strada per allenarmi all’inverno.”

Abituato ogni anno a testare oltre quaranta paia di sci da gara, Guglielmo ha affrontato la Mystero con lo stesso approccio metodico che utilizza ai massimi livelli della Coppa del Mondo.

G “Ogni anno sono abituato a testare oltre 40 paia di sci da gara con differenze minime tra uno e l’altro, basandomi soprattutto su due aspetti: la sensazione e il tempo sul cronometro.

Ho cercato di fare la stessa cosa con la Mystero, provandola sui giri che faccio più spesso vicino a casa, quelli che conosci davvero bene e che ti permettono anche di avere un confronto reale sui tempi.

E le risposte sono arrivate immediatamente.

G “I risultati mi hanno sorpreso. La cosa che mi ha colpito subito è stata la reattività: trasmette una sensazione di compattezza e solidità che dà fiducia immediatamente. Quando alzi il ritmo senti che la bici è pronta, viva sotto di te.”

Sensazioni che per uno specialista della velocità valgono più di qualsiasi dato teorico. La Mystero nasce infatti da una costruzione avanzata composta da tre differenti fibre di carbonio — TORAY T700, TORAY T800 e M40J — studiate per combinare rigidità, leggerezza e stabilità aerodinamica anche alle velocità più elevate. Un comportamento dinamico che Bosca ha percepito fin dai primi chilometri.

G “Venendo dallo sci alpino, sono molto sensibile al feeling del mezzo nelle variazioni di ritmo e superficie. La Mystero mi ha dato una sensazione di grande immediatezza e controllo, soprattutto nei cambi di direzione e anche su asfalti più sconnessi.”

Ed è proprio qui che emerge il vero carattere della nuova CBT ITALIA Mystero. Non soltanto una bici estrema. Ma una bicicletta capace di trasformare la performance in controllo. L’aggressività in precisione. La velocità in sicurezza.

G “Vedendola, con il suo aspetto così aero e aggressivo, mi aspettavo una bici molto estrema. Invece ho trovato un equilibrio davvero interessante tra performance, facilità e piacere di guida.”

Per CBT ITALIA, collaborare con un atleta come Guglielmo Bosca significa condividere una stessa filosofia: superare continuamente i propri limiti attraverso tecnologia, sensibilità e ricerca assoluta della performance.

Perché certe emozioni non si spiegano.

Si sentono.

E forse è proprio per questo che, dopo poche uscite, Bosca ha già iniziato a guardare oltre la semplice preparazione atletica.

G “E la cosa forse più assurda è che mi sta facendo venire voglia di mettermi un numero sulla schiena e provare qualche granfondo… o magari lanciarmi a tutta in qualche circuito per sfruttarne fino in fondo le capacità aero.”

Velocità.

Istinto.

Controllo.

Due mondi diversi. Una sola attitudine.



Dura-Ace R9270 12v Di2,

Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5590.00 €



Ultegra R8170 12v Di2, Newmen Advanced A.50

3771.00 €

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