Annunciata asta per quattro mezzi comunali

Il Comune di Valdieri (CN) ha avviato una procedura di asta pubblica per l’alienazione di quattro veicoli appartenenti all’autoparco comunale.



La vendita comprende diverse tipologie di mezzi, pensati per soddisfare varie necessità d'uso e sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, con la formula "visto e piaciuto".

Fiat Doblò (2007): autocarro per trasporto cose. Base d’asta: € 400,00.

Daihatsu Terios 4x4 (2005): ex veicolo della Polizia Municipale. Base d’asta: € 1.500,00.

Macchina Operatrice Terna JBC 3CX Super (2001): omologata per sgombero neve e movimento terra, munita di vomero spalaneve bidirezionale ad azionamento idraulico con comando in cabina, 1 benna da 60 cm e 1 da 30 senza denti, 1 benna frontale e n. 2 catene per pneumatici; Base d’asta: € 18.000,00.

Sabbiatrice Garnero SPX 2000 (2000): macchina in acciaio inox per spargimento. Base d’asta: € 8.000,00.

Le offerte economiche devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 9 giugno 2026.

L’asta si terrà il giorno 9 giugno 2026 alle ore 14.30 presso la Sede Comunale, con il sistema delle offerte segrete al massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Il bando integrale e i relativi moduli di partecipazione (Allegati A, B, C, D) sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Valdieri (https://www.comune.valdieri.cn.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara".

È possibile visionare i veicoli previo appuntamento telefonico al numero 0171-97109 (int. 206).