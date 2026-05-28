"La Stampa" dagli Elkann a Leonardis. Tra i soci ufficiale l’ingresso della Fondazione Crc e di Confindustria Cuneo

Gli azionisti piemontesi della società La Stampa Sae Spa - che ha perfezionato oggi l'acquisto della testata, con efficacia 1° giugno - partecipano al progetto editoriale apportando il capitale necessario al rilancio del quotidiano torinese.

E’ quanto si rende noto in una nota diffusa dall’Unione Industriale di Torino.

Al Gruppo Sae (Sapere Aude Editori), fondato nel 2020 e guidato dall'imprenditore Alberto Leonardis, già protagonista dell'acquisizione di diversi storici quotidiani locali precedentemente appartenenti al gruppo Gedi (sono Il Tirreno, La Nuova Sardegna, La Provincia Pavese, Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara), andrà come previsto la maggioranza del capitale, col 51% de La Stampa Sae Spa, congiuntamente alla responsabilità editoriale e industriale del progetto.

Al suo fianco "compongono la compagine azionaria i seguenti soci piemontesi, con le relative quote":

Fondazione 9 febbraio 1867 con una quota del 22%

con una quota del Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Ets, 1%

PAIP - Partecipazioni Associazioni Industriali Piemontesi Spa, 8,33%

Reale Mutua Assicurazioni, 6%

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 5%.

La partecipazione degli azionisti del territorio è così pari al 42,33%.

Partecipazioni Associazioni Industriali Piemontesi Spa – si specifica – è il veicolo di nuova costituzione che riunisce Confindustria Cuneo, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Unione Industriale della Provincia di Asti, Unione Industriali Torino.

Al gruppo di soci espressione del territorio piemontese si aggiunge poi la Fondazione di Modena, che con un 6,67% porta il totale azionisti di minoranza al 49%.

Il Consiglio di Amministrazione de La Stampa Sae sarà presieduto da Paolo Ceretti mentre Massimo Briolini assumerà la carica di amministratore delegato.

"Un investimento che nasce dalla fiducia nel territorio e dalla volontà di affermare e consolidare il legame tra le diverse realtà istituzionali e imprenditoriali piemontesi e la storica testata torinese – si legge nel comunicato –, contribuendo a sostenerne il posizionamento in termini di autorevolezza, qualità dell'informazione e indipendenza. Una scelta che intende inoltre supportare un giornale di primaria importanza nel panorama editoriale italiano, rafforzando il pluralismo informativo nazionale".

Non è stato reso noto, al momento, il valore economico dell’operazione né quello delle singole partecipazioni.